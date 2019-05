Eis macht glücklich – Bekannter Duisburger Gastronom erweitert Angebot

Schon vor einigen Jahren schloss das letzte gemütlich gelegene Eiscafé in Duisburg Neudorf seine Pforten. So richtig gemütlich und entspannt einen Eisbecher zu genießen war bisher nicht mehr möglich. Das erkannte auch der bekannte Duisburger Gastronom Nejat Morkan und machte dies zu einer seinen neuen Geschäftsstrategien.

In Duisburg ist die Pizzeria „La Barca“ bereits ein beliebter kulinarischer Standort Neudorfs am Ludgeriplatz. Zu diesem gehört auch die „Pommesfabrik“ in der täglich wechselnder Mittagstisch angeboten wird. Der angrenzende verpachtete Kiosk musste bereits vor Monaten schließen. Der Kioskbetrieb rentierte sich nicht. Umdenken war angesagt. Und schon war die Idee geboren, ein eigenes Eiscafé zu eröffnen. Der Vorteil hier: Es gibt Parkmöglichkeiten satt und genug durch den Marktplatz. Bis zu 1,5 Stunden kann man hier gratis parken. Zahlreiche Sitzmöglichkeiten laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und das Eis in aller Ruhe zu genießen.

Laut Geschäftsinhaber Nejat Morkan wird das Eis von einem professionellen Hersteller in einem Dortmunder Labor auf Bestellung angefertigt und geliefert. Die Idee hier hinter: „Wir wollen den Duisburgern einen anderen Geschmack bieten, als Duisburg aktuell im Angebot habe“, so Morkan. Es gäbe drei Geschmacksqualitäten. Sahnig, milchig und verwässert. Dies bedeutet, das Eis entweder einen hohen Sahneanteil, einen höheren Milchanteil oder einen höheren Wasseranteil habe. Zum Angebot gehören auch 5 vegane Geschmackssorten. Das hier angeboten Eis bei „Jamo“ zählt zu dem mit dem hohen Sahne-Anteil. Schleckermäuler kommen täglich von 11-20 Uhr hier auf ihre Kosten.