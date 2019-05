Fünf lustige und interessante Fakten über Glücksspiel

Glücksspiel ist an sich schon eine lustige Angelegenheit. Spätestens, seit die Casino-Games ihren Weg auf die Bildschirme dieser Welt gefunden haben, hat sich das Spiel mit dem Risiko zu einer massenfähigen Freizeitbeschäftigung und sogar Einnahmequelle entwickelt. Tante Erna chattet mit einem echten Live-Dealer, der in Full-HD auf den Monitor gebeamt wird, während sie mit Lockenwicklern und Kittelschürze nebenbei den Haushalt wuppt. Der sonst so spießige Arbeitskollege von der Buchhaltung zockt während der Mittagspause Book of Ra und kichert selbstvergessen vor sich hin. Herr Huber von nebenan starrt wie gebannt in den Roulettekessel. Ja, Online-Casino ist etwas Feines und gibt immer wieder Anlass zum Schmunzeln.

Hier kommen 5 Fakten, die uns zum Staunen und Lachen gebracht haben:

Das Sandwich ist die Erfindung eines Casino-Junkys

Ein Gerücht besagt, dass der Earl of Sandwich namens John Montagu gern gespielt hat. So gern, dass er wahrscheinlich ohne seine Diener verhungert wäre, denn er war so gebannt in sein Spiel vertieft, dass er keine Zeit für Pausen hatte. Seinen Dienern trug er dann aber auf, ein bisschen Fleisch zwischen zwei Brotscheiben zu klemmen, denn so hatte er beim Essen die andere Hand zum Spielen frei. Der Earl weilt nicht mehr unter uns, aber das Sandwich lebt immer noch. Natürlich nicht das von damals, aber ihr wisst schon. Ach ja, wenn ihr nicht glauben wollt, dass der Ort Sandwich wirklich existiert: Hier ist der Beweis. Vielleicht ein gutes Reiseziel nach dem nächsten Casino-Gewinn?

Slotgewinne wurden früher als Fruchtgummis ausgezahlt

Anfang der 1880er Jahre war Glücksspiel in den USA illegal, aber natürlich gab es Spielautomaten und viele Fans des Glücksspiels. Als Lösung wurden Gewinne tatsächlich in Form von Süßigkeiten ausgeschüttet. Es handelte sich um Fruchtgummi in den Geschmacksrichtungen der Früchte, wie wir sie heute noch von den Automaten-Klassikern kennen. Wie süß! Später wurden auch Chips genutzt, und zwar nicht die Chips zum Knabbern, sondern Jetons. Diese konnten nach einem Gewinn gegen Zigarren oder Getränke getauscht werden. Glücksspiel gab es immer und wird es immer geben, wie dieser Fakt eindeutig beweist. Und nun sollte auch klar sein, warum ausgerechnet Obst-Slots auch heute noch extrem verbreitet und beliebt sind.

FedEx wurde durch Glücksspiel gerettet

Als das berühmte Unternehmen FedEx rote Zahlen schrieb und im Jahre 1973 ziemlich am Ende war, musste der Chef und Gründer etwas unternehmen. Prompt reiste er nach Las Vegas und begab sich an einen Blackjack-Tisch. Eine unkonventionelle Lösung und weise Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Frederick Smith, der Unternehmer und Zocker, kehrte mit 27.000 Dollar an seinen Arbeitsplatz zurück und rettete die Firma. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass FedEx heute ein 11 Millionen Dollar schweres Unternehmen ist. Zur Nachahmung ist diese Vorgehensweise zwar nicht empfohlen, aber es ist ein absoluter Kracher und sorgt immer wieder für ungläubige Gesichter.

Die Könige auf Spielkarten sind echt

Betrachtet ihr euch ein traditionelles Blatt, bekommt ihr Könige zu sehen, die wirklich existiert haben. Der Karo-König ist der römische Kaiser Augustus Caesar, der Kreuz-König ist der mazedonische Alexander der Große, der Herz-König der französische Karl der Große und der Pik-König ist der israelische König David. Übrigens haben die Königinnen auch Namen. Allerdings handelt es sich bei den Damen meist nicht um wirkliche Königinnen. Pallas beziehungsweise Athene (die griechische Göttin) ist die Pik-Dame, die Herzdame ist die biblische Frau Judith, die Kreuz-Dame ist Argine, was soviel heißt wie Regina beziehungsweise Königin. Und dann wäre da noch eine Frau aus der Bibel namens Rachel, die die Karo-Dame verkörpert.

Das weltweit kleinste Casino findet in einem Taxi Platz

In London gibt es ein bekanntes Casino mit dem Namen Grosvenor. Der Bekanntheitsgrad stieg noch einmal beträchtlich, als 2016 ein Taxi eröffnet wurde, das über eine komplette Casino-Ausstattung verfügt. Dazu gehören der Croupier, Tisch, Bar, Fernseher mit aktuellen Sportereignissen. Einzig Roulette fehlt in dem winzigen Spieltempel, und obwohl der erste Slot-Automat von einem Automechaniker erfunden wurde, gibt es auch keinen solchen Automaten. Das tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Die Menschen twittern um die Wette, um am mobilen Dealertisch Platz nehmen zu dürfen. Das Mitfahren ist sogar kostenlos. Es wird lediglich um eine freiwillige Spende an eine karitative Einrichtung gebeten, wenn das Auto sich in Bewegung setzt und meist das große Grosvenor Casino ansteuert.