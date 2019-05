Die fünf beliebtesten Online Zahlungsmethoden

Die Deutschen lieben Fortschritt. Aber wir sind auch sehr um unserer Datensicherheit besorgt. Besonders wenn es um das Bezahlen im Internet geht, sind viele sehr skeptisch und vorsichtig.

Das EHI Retail Institute unternimmt jährliche Untersuchungen bezüglich der beliebtesten Zahlungsmethoden der Deutschen im Internet.

Der ungeschlagene Favorit ist hier die Zahlung auf Rechnung. Gefolgt von der Bezahlmethode per Lastschrift. An dritter Stelle steht PayPal und darauf folgt die Zahlung per Kreditkarte und schließlich der Ratenkauf oder Finanzierung. Im Folgenden beleuchten wir die einzelnen Online Zahlungsarten etwas genauer.

Kauf auf Rechnung

Beim online einkaufen auf Rechnung geht man als Kunde in erster Linie so gut wie kein Risiko ein, was die Sicherheit der Bankdaten angeht. Es fallen in den meisten Fällen auch keine Gebühren an. Die Rechnung wird bequem nach Hause oder per E-Mail an den Käufer gesendet – oftmals zusammen mit der Ware und man bezahlt erst, bei Erhalt der georderten Bestellung. Auch ist der Käuferschutz automatisch gegeben- denn wenn die Ware mangelhaft oder fehlerhaft ist, retourniert man einfach und muss nicht auf eine Rückerstattung warten.

Bezahlen per Lastschrift

Bei der Bezahlung per Lastschrift funktioniert als online Einzugsermächtigung. Hierbei wählt man als Kunde im Online Shop das Lastschriftverfahren und wird dann darum gebeten die Daten seines Online Bankings in ein Formular einzutragen. Die eingetragene Bankverbindung wird dann vom Händler genutzt, um die Abbuchung des entsprechenden Betrags in Auftrag zu geben. Bei der Nutzung dieser Methode sollte man jedoch sicher sein, dass der Online Händler, bei dem man einkauft, vertraulich und sicher ist.

Mit PayPal bezahlen

Die Möglichkeit, mit PayPal zu bezahlen erfreut sich immer mehr Beliebtheit. PayPal funktioniert als ein sogenanntes E-Wallet. Hierbei erstellt man sich einmalig ein Kundenkonto bei PayPal selbst und kann dann eine oder mehrere Kreditkarten dort hinterlegen oder sein Internet Banking. Wenn man dann Online einkauft, und mit PayPal bezahlt, wird man zu dem Anbieter weitergeleitet und muss den Kauf dort erst noch bestätigen. Grade in Online Casinos wird PayPal gerne also Zahlungsmethode verwendet, wegen des besonders hohen Sicherheitsstandards des Zahlungsdienstleiters. Die Liste der deutschen PayPal Casinos wächst grade deswegen zunehmend.

Kreditkarte als Zahlungsmittel

Der Kartenzahlung waren viele Deutsche einige Zeit sehr skeptisch gegenüber, grade weil man aus Amerika immer wieder Horrorgeschichten von Kreditkartenbetrügern gehört hat. Hierzulande ist dies jedoch relativ selten und wenn es einmal vorkommt sind die Banken dort sehr hilfsbereit. Das Bezahlen mit der Kreditkarte in Online Shops ist ähnlich zur Lastschrift. Beim Zahlungsvorgang des Online Einkaufs, gibt man seine Kreditkartendaten in ein Online Formular und der Betrag wird auf der Karte reserviert und je nach Bank und Händler sofort oder in den folgenden Tagen abgebucht.

Ratenkauf oder auch Finanzierung

Der Ratenkauf oder auch Finanzierungskauf ist oft beliebt bei großen Anschaffungen. Wenn man sich zum Beispiel online eine neue Waschmaschine oder einen neuen Fernsehe gönnen möchte, dann kann man sich dazu entscheiden den Preis in Raten abzubezahlen. Oftmals bietet der Online Händler einem dann zwei, manchmal sogar drei verschiedene Optionen des Ratenkaufs an. Dabei bezahlt man dann über einen festgelegten Zeitraum monatliche festgelegte Betrag des Gesamtpreises. Hinzu kommt dann bei dieser Zahlungsmethode oft, dass man eine vom Händler abhängigen Interessenrate auf den eigentlichen Preis zahlt. Also quasi wie Zinsen bei einem Kredit.