Fight Day Mannheim 2019: Full House in der GBG Halle Mannheim

71 Kämpfe bekamen die 600 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Fight Day Mannheim

in der GBG Halle Mannheim zu sehen.

In drei Ringen wurde Kampfsport vom feinsten geboten. Im Boxring fanden 35 Kämpfe im

olympischen Boxen statt. Im Thaiboxen wurden 19 Kampfpaarungen bei den Senioren und 17 in

den Jugendklassen durchgeführt. Über fünf Stunden bekamen die Kampfsportfans

Newcomerkämpfe auf hohem Niveau zu sehen.

Vom ausrichtenden Verein, den Thai-Bombs Mannheim konnten Santo Maniello (67 Kg)

Maximilian Daneberg (63,5 Kg), Michael Krämer (67 Kg) und Isaia Haines (71 Kg) ihre Muaythai

Kämpfe siegreich gestalten.

Im Boxen musste Sarah Häusler (61 Kg), nach einer starken kämpferischen Leistung eine denkbar

knappe Punktniederlage hinnehmen.

