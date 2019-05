Sind Online Casinos legal?

Online Glücksspiele sind immer noch ein relativ junger Wirtschaftszweig, daher erscheint es eine logische Frage zu sein. Neben der Entwicklung des Internets und anderer fortschrittlicher Technologien entwickelt sich auch das Online Casino weiter.

Es erhält immer wieder neue Einflüsse, so dass sich auch die gesetzlichen Bestimmungen ändern. Daher ist es schwierig, diese Frage direkt zu beantworten. Natürlich sind einige Dinge ziemlich klar, da bestimmte Dinge erlaubt sind, während andere vollständig verboten sind.

Eine schwindende Mehrheit der Online-Casinos befindet sich jedoch immer noch in der Grauzone. Immerhin bringt diese „Industrie“ jedes Jahr Milliarden von Dollar mit sich, so dass wir den ganzen Tag über die Gründe diskutieren könnten, warum die Dinge nicht vollständig geregelt sind. In den folgenden Abschnitten werde ich mich auf die zulässigen Dinge sowie auf die Dinge konzentrieren, die Sie nicht tun sollten.

Ist es für einen Spieler sicher, Online zu spielen?

Online Glücksspiele sind weitgehend in der Grauzone, aber das bedeutet nicht, dass Sie das Gesetz genau kennen müssen, wenn Sie in Online Casinos spielen möchten. Im Grunde hängt alles von dem Teil der Welt ab, in dem Sie leben. In den meisten Ländern gibt es kein Gesetz, der Ihnen direkt das Wetten verbietet. Von dieser Seite aus sind Sie ziemlich sicher. Auf der anderen Seite ist es wichtig zu wissen, wo sich ein bestimmtes Online Casino befindet.

In vielen Ländern der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, dürfen Sie keine Wetten in Casinos platzieren, die in den USA gemeldet sind. Überprüfen Sie daher den Standort des Casinos und sehen Sie sich dann die gesetzlichen Bestimmungen des Landes an.

Im Allgemeinen sind Online Casinos in den meisten Ländern Südamerikas, Australiens, der Karibik usw. erlaubt. In Ländern wie Russland und China ist die Situation in etwa dieselbe wie in den Vereinigten Staaten. Online Glücksspiele sind in vielen asiatischen Ländern, einschließlich Indien und den meisten arabischen Ländern verboten.

In den meisten europäischen Ländern sowie in Kanada sind verschiedene Arten von Lizenzen erforderlich. Diese Lizenzen sind je nach Bundesstaat lockerer oder strikter, daher sollten Sie in diesem Fall vorsichtig sein.

Einige Glücksspiele sind absolut sicher. Als würde man in Deutschland Live Casino spielen.

Casino Werbung

Wenn es um das geht, was nicht erlaubt ist, gibt es einige Dinge, die ziemlich einfach sind. Beispielsweise ist es Ihnen definitiv nicht gestattet, Online-Wetten auf Ihrer Website zu veröffentlichen. Auch große Unternehmen sind nicht geschützt.

Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sogar Unternehmen wie Google oder Microsoft für die Werbung für Online-Glücksspiele mit Geldbußen belegt wurden. Banken dürfen auch kein Geld überweisen, das von Online-Casinos stammt.

Aus diesen Gründen gibt es eine große Anzahl von Casinos aus verschiedenen Teilen der Welt, in denen keine Wetten von Spielern aus den USA, Russland und China akzeptiert werden.

Dennoch akzeptieren die meisten Casinos im Ausland Wetten aus diesen Ländern. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Online-Glücksspiel noch immer weitgehend in der Grauzone und muss noch genauer gesetzlich geregelt werden.

Daher scheint es auch unmöglich zu sein, Online-Wetten für Illegal zu erklären.

Wie Sie sehen, sind die Dinge in einem Online-Casino ziemlich kompliziert, da sie in vielen anderen Aspekten des Internetgeschäfts eingreifen. Daher würde ich empfehlen, alle in diesem Artikel erwähnten Dinge zu beachten und auf Websites zu bleiben, die in Ländern registriert sind, in denen das Online-Casinos zugelassen sind.