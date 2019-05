BIG City Trail Duisburg am 26. Mai – 950 Meldungen, die Organisation läuft auf Hochtoren

„Damit zeichnet sich ab, dass wir bei der Premierenveranstaltung mit den Nachmeldern über 1000 Teilnehmer begrüßen können. Mit diesem Meldeergebnis sind wir mehr als zufrieden, denn die Teilnehmer wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt,“ erklärt Mitorganisator Jörg Bunert. Uwe Busch, Geschäftsführer des SSB und Unterstützer der Veranstaltung sagt: „Wer etwas sportlich ist und sich für Duisburg interessiert, ist bei diesem Lauf genau richtig aufgehoben. Es ist eine Kombination aus Lauf/Walk, Kultur und Touristik. Die Stadt Duisburg und Duisburg Kontor waren diesem Format von Anfang an gegenüber sehr aufgeschlossen, ist es doch die beste Werbung für Duisburg.“

Die Strecke ist ca. 8 km lang, Start und Ziel befinden sich am König-Heinrich-Platz vor dem City Palais.

„Die Laufstrecke geht durch Orte, in denen selbst Duisburger noch niemals waren.“, erläutert

Christian Hengmith den Streckenverlauf: „Wir laufen unter anderem durch das City Palais, das Casino, eine U-Bahn-Passerelle, die TARGOBANK, das Lehmbruck Museum, das Rathaus, das Stadthistorische Museum, eine McDonalds Filiale, durchs Explorado, eine Table Dance Bar, das Stadttheater und durch ein Möbelhaus. In den Gebäuden finden jeweils Aktionen statt, die teilweise zum Mitmachen einladen.“

„Dass es zu eng auf der Strecke wird, ist nicht zu befürchten. Wir lassen die Teilnehmer nach und nach auf die Strecke, sodass alles vollkommen entspannt und entzerrt ist. Eine Zeitnahme gibt es nicht, dadurch ist der Wettkampfcharakter nicht vorhanden und alle Teilnehmer können alle Highlights ohne Zeitdruck genießen,“ so Jörg Bunert.

Nach dem Lauf erhält jeder Teilnehmer neben einer Finisher-Medaille ein Frühstückspaket, bestehend aus leckeren Backwaren und Kaffee. Ein DJ sorgt zudem für eine entspannte Atmosphäre.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis zu 1 Stunde vor dem Start des außergewöhnlichen Laufevents im Citypalais noch möglich.

Weitere Informationen sind unter www.duisburg-city-trail.de oder über Social Media zu finden.

Facebook: www.facebook.com/duisburgcitytrail

Instagram: www.Instagram.com/duisburgcitytrail