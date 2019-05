So findet man eine gute SEO Agentur als Partner

Das World Wide Web hat sich mittlerweile als Informations- und Vertriebskanal etabliert. Der erste Blick eines Menschen, wenn er etwas sucht ist meist das Internet. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser lediglich nach Informationen oder nach einer Dienstleistung sucht. Trotzdem fragen sich viele Unternehmen immer noch, ob sich eine günstige SEO Agentur lohnt. Diese Frage kann ganz klar mit JA beantwortet werden. Für ein Unternehmen in der jetzigen Zeit ist nichts so wichtig, wie bei Google auf den ersten Plätzen zu sein für die wichtigsten Suchbegriffe. Viele Unternehmen versprechen sich auch den größten Erfolg innerhalb weniger Tage. Doch die Suchmaschinenoptimierung ist nichts von kurzer Dauer. Es ist ein langfristiger Prozess, welcher erst nach Monaten die ersten richtigen sichtbaren Ergebnisse aufzeigt. Für einen kontinuierlichen Traffic Anstieg ist es wichtig, dass die Seite natürlich wächst und aufgebaut wird. Mit „schwarzen“ Methoden ist zwar kurzfristig ein großer Erfolg zu erzielen, aber dann stürzt die Webseite rapide ab.

In der SEO Branche gibt es leider viele schwarze Schafe, weshalb man hier lieber zwei Mal hinschauen sollte, bevor man einen Vertrag abschließt. Einige Unternehmen sind nur auf das schnelle Geld aus und geben dafür Versprechungen, wie „in einer Woche auf Platz 1“ oder „wir arbeiten mit Google zusammen“. Solche Phrasen sollten einen definitiv stutzig machen und gemieden werden. Aber auch wenn die Webseite seriös wirkt heißt dies noch nichts. An einem persönlichen Gespräch führt nichts dran vorbei. Hier kann der beste Eindruck gewonnen werden. Auf jeden Fall sollten sich Referenzen der SEO Agentur gezeigt werden. Am besten aus dem Bereich, wo man selbst her kommt. Im Vorhinein sollte man sich aber unbedingt über die Ziele klar werden, welchem mit Hilfe einer solchen Agentur erreicht werden sollen.

Marketing selbst übernehmen?

Viele, die sich mit der Materie nicht besonders auskennen, lesen ein paar Bücher und Berichte im Internet und versuchen sich dann selbst an der Suchmaschinenoptimierung. Doch dieses Vorgehen scheitert in den meisten Fällen. Nicht umsonst gibt es externe Agenturen mit Experten, die eine langjährige Erfahrung mit sich bringen. Ohne eine eigene Marketingabteilug kann das Potenzial niemals auch nur annähernd ausgeschöpft werden. Eine SEO Agentur hat Fachkräfte in sämtlichen Bereichen, die mit der Suchmaschinenoptimierung zu tun haben und die nötigen Kontakte, welche man als normaler Unternehmer in diesem Bereich meist nicht vorweisen kann. Den Algorithmus von Google kennt niemand, bis auf die Google Mitarbeiter selbst. Überraschend kann dieser Algorithmus jeden Tag Änderungen mit sich bringen, weshalb darauf schnell reagiert werden muss. Eine Maßnahme, die gestern noch genial war, kann Morgen schon wieder unvorteilhaft sein. Eine SEO Agentur kennt den Markt zur aktuellen Zeit perfekt und kann für ein Unternehmen, welches dies auch ernst nimmt, Gold wert sein. Dies ist wieder ein Thema, wo Geiz nicht geil ist und es sich lohnt erst einmal etwas mehr Geld zu investieren, um dafür im Nachhinein aber auch einen langfristigen Erfolg zu erzielen.