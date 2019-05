Die 5 besten Investment-Trends in 2019

Auch in der zweiten Hälfte des Jahres gibt es jede Menge gewinnbringende Möglichkeiten für vorausschauende Investoren. Aber welche Trends sollten Sie in Ihrem Portfolio abbilden und wie können Sie am einfachsten und schnellsten in die jeweiligen Technologien investieren? Wir haben fünf Trends unter die Lupe genommen und zeigen Ihnen in diesem Artikel, warum diese eine gute Wahl für Ihre Investmentstrategie sind – auch über das Jahr 2019 hinaus!

Digitale Sicherheit

Das vergangene Jahr sorgte dafür, dass sowohl Endkonsumenten als auch Firmen die Sicherheit ihrer Daten im Internet mit mehr Aufmerksamkeit betrachten. Facebook und die Nutzung der Daten ist hier das bekannteste Beispiel und gleichzeitig nur die Spitze des Eisbergs. Viele Unternehmen werden riesige Gewinnverluste erzielen, sollten Sicherheitslücken und Datendiebstähle vorkommen. Die Sicherheit eines Unternehmens im Internet wird also immer wichtiger. Es lohnt sich daher für Sie, Ausschau nach Unternehmen zu halten, die neue und bessere Sicherheitskonzepte entwickeln und anbieten. Sicherheit wird immer ein Thema sein und in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Daher lohnt es sich, dass Sie sich mit der Thematik beschäftigen. Unternehmen, die digitale Sicherheit anbieten, könnten reine Goldminen für Investoren sein. Sehen Sie sich zum Beispiel auf der Diba Watchlist an, welche Unternehmen im Sicherheitssektor die Nase vorn haben und welche Firmen die innovativsten Konzepte anbieten. Denn digitale Sicherheit ist die Zukunft. Sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen.

Elektroautos

Noch vor einigen Jahren wurden Elektroautos von Investoren und Analysten belächelt. Mittlerweile sieht die Lage komplett anders aus. Ein Grund dafür sind die Ölpreise und die Verfügbarkeit des schwarzen Golds in den kommenden Jahren. Daher setzen immer mehr Hersteller auf Elektroautos. Nachdem Tesla in den vergangenen Jahren fast im Alleingang den Markt für Elektroautos populär gemacht hat, springen mittlerweile auch deutsche Firmen auf den Trend auf. Und auch wenn die einheimischen Autobauer der internationalen Konkurrenz noch immer hinterherhinken, so bieten sich doch einige Investmentmöglichkeiten. Sowohl auf dem deutschen als auch auf dem internationalen Markt der Elektroautos. Branchenexperten gehen davon aus, dass bis 2025 mindestens 1 Million mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein werden. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für Investoren sind dabei unendlich.

Cannabis

Die Cannabis-Industrie hält gerade einen Siegeszug durch die USA und es eröffnen sich immer mehr Chancen für Investoren. Ein Bundesstaat nach dem anderen legalisiert Cannabis und schon bald werden die USA voraussichtlich eine landesweite Legalisierung erreichen. Kanada macht übrigens vor, was eine landesweite Legalisierung bedeutet und mit sich bringt: Unendliche Möglichkeiten! Wachstum auf dem Cannabis-Markt in den USA ist also garantiert. Wenn Sie sich mit der Branche beschäftigen, werden Sie sehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, um vom Cannabis-Boom in den USA zu profitieren. ETFs und direkte Firmeninvestitionen sind hier nur einige Beispiele. Wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, dann sollten Sie sich zusätzlich ansehen, wie die Zukunft von Cannabis in Deutschland aussehen und was man von den USA auf diesem Industriezweig lernen und übernehmen könnte. Der Weg von Cannabis wird in Deutschland etwas steiniger sein als in den USA. Aber die sich daraus ergebenden Chancen, könnten umso profitabler sein.

Künstliche Intelligenz

Bei Künstlicher Intelligenz geht es nicht nur um Roboter und Science Fiction, sondern vor allem auch um Big Data. Branchenexperten gehen davon aus, dass KI in den kommenden 10 Jahren bis zu 15 Milliarden Dollar zur Weltwirtschaft beitragen wird. Ein Beispiel für Künstliche Intelligenz und deren Bedeutung für das alltägliche Leben sind selbstfahrende Autos und Trucks. Je nachdem wie optimistisch Sie darüber sind, sollten Sie sich mit den wichtigsten Unternehmen auf diesem Markt beschäftigen. Denn KI wird eine große Rolle bei selbstfahrenden Autos spielen. Die Aktien von Alphabet sind hier zum Beispiel ein guter Startpunkt für Investoren. Denn die Muttergesellschaft von Google investiert in selbstfahrende Autos und hat alle Chancen dazu, einer der Branchenriesen zu werden. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken und die Nutzung von KI wird in den kommenden Jahren immer weiter zunehmen. Neue Anwendungsmöglichkeiten werden sich ihren Weg bahnen. Künstliche Intelligenz steckt noch in den Kinderschuhen und wird in den kommenden Jahren einen Sektor nach dem anderen revolutionieren. Wenn Sie Teil dieser Entwicklung sein und davon profitieren wollen, dann ist jetzt die Zeit, zu investieren.

Gesundheitssektor

Der Gesundheitssektor ist einer der dynamischsten Investmentmärkte. Gründe dafür gibt es einige: Die alternde Gesellschaft benötigt immer mehr Lösungen für gesundheitliche Probleme, und die Unternehmen entwickeln immer bessere Heilverfahren. Hinzu kommt, dass der technologische Fortschritt und Big Data neue Möglichkeiten für Firmen mit sich bringen. Der Gesundheitssektor verspricht jede Menge Wachstum. Mittlerweile sind auch Firmen wie Amazon und Apple auf dem Gesundheitssektor aktiv geworden. Beide Firmen sind für innovative Produkte bekannt und werden vermutlich auch den Gesundheitssektor aufmischen.