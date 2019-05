Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 05 – Herrliche Momente trotz Niederlage im Hessen-Derby

Am Sonntagabend empfing Eintracht Frankfurt den FSV Mainz 05 zum Hessen-Derby. Die Arena war ausverkauft. Die Partie fand ausnahmsweise am Sonntag statt. Im Regelfall werden die Spieltage 33. und 34. in der Fußball-Bundesliga zeitgleich ausgetragen. Grund für diese Ansetzungen sind mögliche Wettbewerbsverzerrungen, da die Eintracht aber international sehr erfolgreich auf Kurs war entschied die DFL auf eine Sonderansetzung. Das Team von Adi Hütter hatte echt schwere Beine für das Hessen-Derby, denn erst im Elfmeterschießen unterlag die Eintracht dem FC Chelsea im Halbfinale der Euro-League und verpasste somit einen Finaleinzug nur knapp. Am Sonntagabend war also alles gerichtet, um die nächste Sensation zu schaffen. Die Eintracht hat die Möglichkeit sich für die Champions-League zu qualifizieren. Für dieses Vorhaben musste ein Sieg im Hessen-Duell her. Dieser Sieg wurde aber am Sonntagabend mit einer 0:2 Niederlage verpasst. Es bleibt eine Restchance beim Duell gegen Ex-Trainer Kovac in München. Mit einem Sieg könnte die Eintracht tatsächlich bei Mithilfe der direkten Nachbarn die Qualifikation für die Champions-League erreichen.

Für eine herrliche Kulisse sorgten die Fans der SGE, da sie wieder mal ein tolles Feuerwerk auf der Tribüne ablieferten.

Die Zuschauer sahen am Sonntagabend eine attraktive Bundesligapartie. Die Gastgeber setzten in der Anfangsphase sogar die ersten Impulse in Puncto Offensive, scheiterten jedoch an der mangelnden Chancenauswertung. Die 05er nutzten die Abstimmungsprobleme der Frankfurter im Defensivverbund eiskalt, so dass am Ende des Tages ein 0:2 Sieg für die Schwartz-Elf heraussprang.

Nach der Partie feierten Fans, Mannschaft und Staff lange die erfolgreiche Saison 2018/2019. Eine Spielzeit die im Verein für viele Glücksmomente sorgte. Die Erlebnisse im Rahmen der aktuellen Spielzeit sind einmalig und haben dem Verein eine neue Messlatte verpasst. Durch die zahlreichen Choreographien wurden die Fans, aber der Verein auch weltbekannt. Trotz der Niederlage lagen sich die Spieler und Funktionäre in den Armen. Negativ waren einige Kommentare von Journalisten und Fans die sich über Hütters Aufstellung beschwerten, da kann man doch nur noch sagen: „Euch ist nicht zu helfen.“ Hallo, die Eintracht liefert die beste Leistung seit Jahrzehnten, da sollte man die Messlatte auch nicht übertrieben hoch platzieren. Nun freuen sich die Verantwortlichen, Spieler und Fans auf einen herrlichen Saisonausklang beim FC Bayern München. Aktuell belegt das SGE-Team Platz 6 in der Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Stimme Sebastian Rode: „Ich fühle mich nun wieder besser, der Schock war groß. Nun muss ich mich Anfang der Woche der OP unterziehen, dann schauen wir mal wie lange ich ausfalle. Grundsätzlich bin ich aber sehr optimistisch.“