Duisburg: STUDIO 47 vergrößert das Team seiner TV-Redaktion

Passend zum beginnenden Frühling wächst auch die Duisburger Medienlandschaft: STUDIO 47 hat sich personell verstärkt und seine TV-Redaktion mit der Schaffung von zwei neuen Ressorts vergrößert.

Das Programm von Duisburgs regionalem Fernsehsender ist in den vergangenen Jahren immer umfangreicher und vielseitiger geworden. Derzeit werden mehr als 20 eigenproduzierte, regelmäßige TV-Formate ausgestrahlt. Dazu zählen unter anderem das tägliche Abendmagazin „STUDIO 47 .live“, die Talksendung „Spruchreif“ oder Serien wie „ImPuls“, „Endlich zuhause“, „Neudenker“ und „Gesichter Europas“. Mit „Reiseland Ruhr“ und den „Duisburger Rathausgesprächen“ sind in den vergangenen Monaten weitere Produktionen hinzu gekommen, täglich entstehen im Sender rund sechs Stunden Fernsehprogramm.

Um mit diesem Wachstum Schritt zu halten, wurden in der TV-Redaktion von STUDIO 47 die beiden Ressorts „Aktuelles“ und „Formate“ eingerichtet. Gleichzeitig wurde das Team personell verstärkt: Mit den jüngsten Neuzugängen – Lars Schneider, Manuel Funda und Ilka Rau – arbeiten nunmehr 16 Kolleginnen und Kollegen am täglichen Programm. Hinzu kommen weitere freie Mitarbeiter und Praktikanten in Redaktion und Produktion.

„Das ist eine gute Entwicklung für unseren Sender und für den Medienstandort Duisburg“, meint STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. „Und sie ist ungewöhnlich für die aktuelle Lage in unserer Branche.“ Derzeit seien viele regionale Zeitungsverlage aus wirtschaftlichen Gründen in der schwierigen Situation, Personal abbauen und Redaktionen schließen zu müssen. „Bei uns passiert das genaue Gegenteil, was mich natürlich freut“, so Devigne.

STUDIO 47 ist der regionale TV-Sender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das Programm wird von rund 620.000 Zuschauern in Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen sowie im Kreis Wesel empfangen.