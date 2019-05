Bundesliga: Dortmund patzt erneut, Bayern stehen kurz vor dem Meisterschaftsgewinn

Der 32. Spieltag in der Fussball Bundesliga liegt hinter uns und in Sachen Meisterschaft scheint eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Während der FC Bayern einen souveränen 3:1-Heimerfolg gegen Hannover 96 verbuchen konnte, kam Borussia Dortmund in Bremen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Münchner haben damit zwei Spieltage vor Ende der Saison 4 Punkte Vorsprung auf den BVB.

Die Bundesliga Saison 2018/19 neigt sich so langsam aber sich dem Ende zu. Noch zwei Spieltage sind absolviert, dann sind alle Entscheidungen gefallen. Die Deutsche Meisterschaft könnte jedoch bereits am kommenden Wochenende entschieden sein. Der FC Bayern steht kurz davor seinen siebten Meistertitel in Folge zu gewinnen. Niko Kovac und sein Team reicht bereits ein Sieg gegen Leipzig.

Dortmund patzt erneut, Bayern feiert Pflichtsieg

Knapp eine Woche nach der bitteren 2:4-Derbypleite gegen den FC Schalke 04, ließ Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende zwei weitere Punkte im Meisterschaftsrennen liegen. Der BVB kam in Bremen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Besonders bitter aus Dortmunder Sicht ist die Tatsache, dass man eine 2:0-Führung verspielt hat. Durch das Remis haben die Schwarz-Gelben ihre Aussichten in Sachen Meistertitel deutlich verschlechtert. In Sachen Sportwetten ist Dortmund nun der klare Außenseiter, so sieht es auch das Online-Portal wettfieber.de. Lucien Favre und sein Team bräuchten schon ein kleines Fussball-Wunder um die 4 Punkte Rückstand auf den FC Bayern in den verbliebenen 2 Spieltagen noch aufzuholen. Der Schweizer zeigte sich nach dem Unentschieden in Bremen pessimistisch in Sachen Meisterschaft: „Wir sind keine Träumer und kennen unsere Ausgangslage, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Während in Dortmund Trauerstimmung herrscht, hat der FC Bayern mit dem 3:1-Heimerfolg gegen Hannover einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Die wenigsten Bayern-Fans hätte Ende des vergangenen Jahres bei 9 Punkten Rückstand auf den BVB ernsthaft noch daran geglaubt, dass die Bayern nochmals rankommen werden. Aufgrund des deutlichen besseren Torverhältnisses zu Dortmund reicht den Bayern bereits 1 Punkt aus den verbliebenen beiden Spielen gegen Leipzig und Frankfurt. Mit einem Sieg gegen Leipzig am kommenden Samstag würde man sich sogar vorzeitig die siebte Meisterschaft in Folge sichern.