AWO Duisburg: Eine Woche ein buntes Osterferienprogramm mit Zoo-Ausflug für Laarer Kinder

In der AWO Einrichtung auf der Eligiusstraße fand vom 15. bis 17. April bei der Familienhilfe sofort vor Ort und der Integrationsagentur der AWO-Integrations gGmbH im Stadtteil Laar die Osterbastelei statt.

Jeden Tag konnte ab 10 Uhr gebastelt werden, die Kinder hatten die Möglichkeit sich auszutauschen und in Gemeinschaft die Pinsel zu schwingen und die Scheren schneiden zulassen.

Auch dieses Jahr durfte eine Exkursion nicht fehlen, diesmal ging es in den Duisburger Zoo. Gemeinsam mit der Grundschule in Laar hatten wieder viele Kinder Spaß und Freude bei dem bunten Angebot, welches sich die Mitarbeiterinnen der AWO-Integration, Amal Kassem von der Familienhilfe sofort vor Ort, und Senay Gerlach von der Integrationsagentur Laar der AWO-Integrations gGmbH passgenau für die Kinder ausdachten. Auch in den Ferien sollten Kinder die Möglichkeit erhalten, an einem Ferienprogramm teilzunehmen, direkt im Sozialraum. Das Angebot nutzten insgesamt 16 Kinder.

Am 16. April ging es dann mit dem AWO Bus in den Zoo. Große Kinderaugen, große Tiere . Alle waren zufrieden und alle sind sich einig, nächstes Jahr bitte auf ein Neues mit der Osterbastelei und einem bunten Ferienprogramm. Gefördert wurde es durch das Ministerium für Kinder Familien Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein -Westfalen.