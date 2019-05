Hintergrundgespräch mit Katarina Barley im Vorfeld zum Arbeitnehmerempfang im Rathaus Duisburg

Katarina Barley, Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl 2019, hat es sich nicht nehmen lassen im Vorfeld des Arbeitnehmerempfangs im Rathaus Duisburg, mit SpitzenfunktionärInnen des DGB in Duisburg zu sprechen. „Dass die Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin der SPD unserer Einladung für ein Hintergrundgespräch gefolgt ist, freut uns sehr. Wie wertvoll ein regelmäßiger Austausch zwischen Politik und Gewerkschaften ist, hat das Gespräch deutlich gemacht. Grade in Zeiten wo die Wettbewerbsfähigkeit der

Schwerindustrie im Fokus steht“, so Angelika Wagner, Vorsitzende des DGB Duisburg. Schwerpunkte des Hintergrundgesprächs waren die europäische Energie- und Industriepolitik, die europäische Steuerpolitik sowie die Forderung des DGBs nach einem sozialen Europa. „Die

Bürgerinnen und Bürger müssen wieder im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die sozialen Interessen der Europäer müssen Vorrang haben, vor dem Interesse der Unternehmen“ so Wagner weiter.

Von den Gewerkschaften eingebrachte wurden die Themen: Weiterer Ausbau der europäischen Mitbestimmungsrechte sowie die Tarifbindung in Europa weiter zu stärken. „Europa braucht starke Beschäftigte, welche auch auf europäischer Ebene ordentlich Mitbestimmen können. Deshalb müssen europäische Betriebsräte mehr Rechte und Kompetenzen in Europa bekommen. Neben dem Ausbau der Mitbestimmungsrechte fordern wir einen europäischen Mindestlohn und mehr Tarifbindung in ganz Europa“, so Wagner abschließend.