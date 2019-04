Plus Size Mode: Aktuelle Fashiontrends für kurvige Frauen

Wenn der Frühling erwacht, die Sonne strahlt, Bäume blühen und die Temperaturen steigen, dann dürfen wir wieder gespannt sein auf neue Modetrends, Inspirationen und Lieblingsteile. Auf welche Plus-Size-Kollektionen Sie sich in dieser Saison freuen dürfen und welche Farben, Designs und Schnitte aktuell im Trend liegen, erfahren Sie hier.

Raffiniert und stylish: Wickelkleider und Palazzo-Hosen

Zu den Favoriten der Frühjahrs- und Sommersaison zählen raffinierte Wickelkleider, die der weiblichen Figur hervorragend schmeicheln und sie vorteilhaft betonen. Mit ihrem schönen V-Ausschnitt und der Schnürung in der Taille wirken sie besonders feminin und schmiegen sich perfekt an den Körper an. Kombinieren lässt sich ein Wickelkleid mit einer kleinen Umhängetasche und hohen Peeptoes. Ein weiterer Modetrend in diesem Jahr ist die Palazzo-Hose. Sie zeichnet sich durch einen weiten, lockeren Schnitt aus und kaschiert Problemzonen im Bereich der Oberschenkel. Hergestellt werden die Hosen meist aus einem fließenden, weichen Stoff, wodurch sie sehr bequem sitzen. Zu diesem Trendteil passen gut hohe Sandaletten, eine Bluse und eine kleine Beuteltasche.

Must-haves im Frühling: Animal Prints, Streifenmuster und zarte Rüschen

Wie bereits im vergangenen Jahr gehören auch in dieser Modesaison Kleidungsstücke mit Animal Prints zu den Must-haves im Kleiderschrank. Freuen Sie sich auf Blusen, Tuniken, Kleider und Röcke mit Zebra-, Schlangen- und Leopardenmuster. Daneben ist aber auch verspielte und romantische Kleidung angesagt – zum Beispiel Blusen mit feinen Volants, Lingerie und Homewear mit mit hübschen Spitzendetails und farbenfrohen Mustern oder Kleider mit dezenten Rüschen. In diesem Frühling liegen auch Streifenmuster und große Blumenprints im Trend, die Problemzonen dezent kaschieren und feminine Kurven in Szene setzen. Wählen Sie beispielweise eine verspielte Bluse mit großen Blüten, eine dunkle, gerade geschnittene Jeans und offene Schuhe mit Keilabsatz. Ein Outfit bestehend aus einem gestreiften Langarmshirt, einer Culotte und hohen Schuhen schmeichelt einer kurvigen Figur ebenfalls. Einen schönen Business-Look ergibt die Kombination aus Bluse, lockerer Stoffhose und einem Blazer mit Längsstreifen; dieses Outfit streckt zudem die Figur optisch.

Angesagte Farben in dieser Saison: Creme, Beige und Hellbraun

Zu den Trendfarben dieser Saison zählen vor allem dezente Naturtöne: Erweitern Sie Ihren Kleiderschrank beispielweise um eine locker fallende Übergangsjacke in Beige, eine weite Stoffhose in Hellbraun oder eine hübsche Tunika in Creme. Auch Kleider in zarten und pudrigen Tönen sind in diesem Frühling angesagt. Besonders figurschmeichelnd sind übrigens A-Linien-Kleider, da der taillierte Schnitt die weiblichen Kurven optimal betont. Kombinieren können Sie die Kleidungsstücke mit Accessoires und Schuhen in knalligen Farben wie Rot und Orange, aber auch mit zarten Tönen wie Rosa und Hellblau. Betonen Sie Ihre Taille zusätzlich mit einem Gürtel, wahlweise in der Farbe des Kleides oder einer Komplementärfarbe. Auch ein Outfit aus verschiedenen, harmonisch aufeinander abgestimmten Naturtönen sieht sehr stylish und edel aus.



