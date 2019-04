Zebras helfen Zebras zu Gast beim MSV Duisburg – Gespendete Stadionführung

Am heutigen Mittwoch hat sich der Verein „Zebras helfen Zebras“ e.V. zu einer Stadionführung beim MSV Duisburg einladen lassen. Die Führung wurde ursprünglich verlost und dem Verein gestiftet. Bei sonnigem Wetter und frühlingshaften Temparaturen ließen sich einige Kinder und auch Erwachsene Die heiligen Hallen des Heimatvereines hautnahe zeigen. Denn wann hat man schon einmal die Gelegenheit nicht einsehbare Bereiche, wie zum Beispiel VIP-Logen oder die Mannschaftskabine der Lieberknecht-Elf in Augenschein zu nehmen?

Gegen 14:30 Uhr sammelten sich eingeladene Anhänger des Vereines „Zebras helfen Zebras“ e.V. vor dem Stadion ein. Aufgeregt die Kleinsten, gelassener die Großen. Zu Beginn wurde die Gruppe in die Mixed-Zone geführt, in der sich die Spieler beider Mannschaften und Medienvertreter an Spieltagen sammeln. Weiter ging es auf das Spielfeld. Im Anschluss wurde der Gruppe der Gästeblock vorgestellt. Von dort aus ging es auf der Gegengerade weiter. Gezeigt wurde der Zebra-Hort. Dort kann man bedenkenlos an Spieltagen seine Kinder unterbringen, falls diesen das Spiel der Zebras uninteressant erscheint. Weiter ging es zum heimischen Fan-Block, den man selbst am besten kennt. Von dort aus öffnete man die Türe zu einer VIP-Loge, in der Sponsoren nicht nur ungestört an Spieltagen das Heimspiel verfolgen können, sondern auch zeitgleich geschäftliches mit dem Vergnügen verbinden können. Von dort aus ging es in den generellen VIP-Bereich, in dem Spieler nach dem Spiel gastieren und auch Interviews geben. Zum Ende hin ging es dann in die Mannschaftskabine und die sanitären Räumlichkeiten, die unter anderem mit einer riesigen Badewanne ausgestattet ist. Zum Schluß hin wurde der Presseraum genaustens unter die Lupe genommen. Man konnte die Plätze der Trainer einnehmen, die nach dem Spiel die Pressekonferenz abhalten.

Nach der etwas anstrengenden Führung wurden die Kleinen noch mit einer süssen Überraschung wieder gestärkt.

Anbei die Fotostrecke: