Fortuna Düsseldorf empfängt den FC Bayern München

Davon haben die Fortuna-Fans lange geträumt, ein tolles ausverkauftes Haus gegen den Rekordmeister FC Bayern München.

Die Elf von Chef-Trainer Friedhelm Funkel hat in der aktuellen Saison bereits viele spannende Geschichten geschrieben, bittere Niederlagen aber auch herrliche Siege wie z.B. im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das Favre-Team kassierte in Düsseldorf übrigens die erste Saisonniederlage. Der Klassenerhalt ist zum Greifen nahe, denn nach dem Auswärtssieg in Berlin äußerte auch Chef-Trainer Funkel erstmals „Nun bin ich mir sicher, dass wir die Klasse halten und auch in der kommenden Saison 1. Liga Fußball in Düsseldorf sehen“, Funkel lebt und liebt seinen Beruf.

Die Mitarbeiterführung hat er voll drauf. Das Training leiten meist seine Co-Trainer Kleine/Bellinghausen. Großes Vertrauen hat er auch in seinem Funktionsteam. Die Mitarbeiter werden von Funkel stets öffentlich gelobt, er hasst die übliche One-Man-Show. Das Mannschaft, Mitarbeiter, Fans und Sponsoren in der aktuellen Saison gemeinsam etwas auf die Beine gestellt haben steht schon jetzt außer Frage. Die Euphorie in Düsseldorf und der Stadt ist groß. Man kann sagen so groß, wie schon lange nicht mehr. Der Taktik des Trainers wird gefolgt, die Stimmung im Stadion ist prächtig. Der Großteil der ausstehenden Saisonspiele ist bereits ausverkauft. Nicht üblich in Düsseldorf, aber es zeigt auch welche Tragweite der gesamte Club in der Region hat. Die Anhängerschaft ist riesig, auch sehr umfangreich und mittlerweile auf nationaler Ebene vertreten. Das Spiel gegen die Bayern ist für viele Fans quasi das Highlight der Saison 2018/2019. Mit einem Sieg gegen den Rekordmeister können die Düsseldorfer dem Kovac-Team einen dicken Strich durch die Rechnung ziehen in Puncto Meisterschaft. Das Ausmaß der anschließenden Party in der Altstadt darf man sich bei einem Sieg gegen die Bayern gar nicht ausmalen, denn so viele Fässer Bier wird die Gastronomie wohl nicht im Keller stehen haben. Das wird auf jeden Fall ein Fußballfest. Die Altstadt wird mächtig voll sein, denn viele Bayern Fans werden die Reise nach Düsseldorf antreten. Ein besonderes Spiel wird es für Michael Rensing, er gehört mittlerweile zum Fortuna-Inventar und war in der Vergangenheit beim Rekordmeister unter Vertrag. Als Nummer 2 hinter Oliver Kahn machte er sich einen großen Namen. Die Fußstapfen waren für Rensing in München dann aber doch zu groß, da die Ära Kahn den Verein über ein Jahrzehnt verkörpert hatte.