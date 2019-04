Große Wanderwoche im neanderland

Vogelstimmen in der Dämmerung, regionale Besonderheiten und ein Spaziergang in die Geschichte der Eiszeit: Bei der neanderland WANDERWOCHE im Kreis Mettmann – der grünen Region zwischen Düsseldorf, Köln und Ruhrgebiet – gibt es über 45 spannende Themen-

Touren und Veranstaltungen zu entdecken. Vom 11. bis 19. Mai führen erfahrene Guides Wanderer durch idyllische Täler, sanfte Hügel und historische Stadtkerne bis hin zu geologischen Besonderheiten der Region. Vom leichten Spaziergang bis zur mehrstündigen, anspruchsvollen Tour ist sowohl für Familien und Senioren als auch für sportlich Aktive etwas dabei.

Bereits zum dritten Mal findet die neanderland WANDERWOCHE statt, die alle zwei Jahre Naturfreunde über die Grenzen der Region hinaus anzieht. Das Programm ist breit gefächert: Frühaufsteher können um 6 Uhr Vogelstimmen lauschen und geschichtlich Interessierte im Eiszeitlichen Wildgehege die Nachzucht bereits ausgestorbener Tiere bewundern. Gleich nebenan wartet das Neanderthal Museum mit seiner interaktiven Ausstellung zum Leben des Urmenschen. Liebhaber von Greifvögeln kommen bei einer „Greifvogel- und Eulenwanderung“ auf ihre Kosten und bei der Erlebniswanderung mit Hund geht es mit dem Vierbeiner ins Gelände. Kinder erleben Umweltschutz hautnah bei der Tour „Hört, was Frau Eiche zu erzählen hat“ oder gehen auf die große „Rallye für Kids an Senderberg & Kletterwald“. Wer schon immer mal an einem Workout mit Personal Trainer teilnehmen wollte, ist bei der „Ü40-Fitness-Tour“ richtig. „Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Teilnehmer, die gemeinsam mit Tourguides und einer bunt gemischten Wandergruppe auf außergewöhnlichen Routen unsere schöne Region entdecken wollen“, sagt Arne Jährling, Koordinator Aktivtourismus im neanderland.

Für einige Wanderungen ist eine Anmeldung erforderlich. Das vollständige Programm steht zum Download im Internet auf www.neanderland-wanderwoche.de bereit und liegt an vielen öffentlichen Stellen im Kreis Mettmann und den angrenzenden Städten aus. Weitere Informationen telefonisch beim neanderland Infoservice unter Tel. 02104-99-1199.