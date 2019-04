Duisburg: AWO Osterbasar am Samstag in Wanheimerort

Ostern wird in diesem Jahr richtig schön. Die AWOcura sorgt dafür. Der Soziale Dienst im AWOcura-Seniorenzentrum Im Schlenk hat eine Osterausstellung organisiert. Deko-Stücke, kleine Präsente und mehr locken ab 14:30 Uhr ins kleine Forum des AWO-Hauses in Wanheimerort.

Roswitha Leygraf, Petra Diener, Heidrun Schweitzer und Silvia Junkermann zeigen ihre Anregungen, wie jedes Haus zu einem festlichen „Hasenheim“ wird. Präsente, die sich wunderbar verstecken und noch wunderbarer finden lassen, bieten die Aussteller ebenfalls zum Kauf an. Von wegen Ostern ist alles nur ein Ei(n)erlei: Schmuck, handwerklich dekorierte Ostergestecke, Präsente aus Holz und handgefertigte Osterkarten beweisen das bunte Gegenteil. Kaffee und Waffeln bringen schon mal auf den Feiertags-Geschmack.

Jutta Muntoni, die Leiterin des Sozialen Diensts, berichtet, dass die Idee von den Ausstellern selbst kam: „Unser Weihnachtsmarkt ist ein echter Publikumsmagnet. Da haben uns die Künstlerinnen gefragt, ob wir so etwas Ähnliches nicht auch zu Ostern anbieten sollen. Wir haben im Team nicht lange gezögert und uns gleich an die Planung gemacht. Denn der Markt verbindet uns mit dem Stadtteil und bringt unsere Nachbarn zu uns ins Haus.“ Was die Gastgeber noch sagen wollen: „Niemand muss etwas kaufen. Vielmehr freuen wir uns auch, wenn sich unsere Besucherinnen und Besucher einfach nur ein wenig inspirieren lassen und sich auf die Ostertage einstimmen.“