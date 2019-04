Der große Traum vom Gewinn

Der „Volkssport Nummer 1“, das Lotto spielen, bleibt trotz wachsender Konkurrenz im Gewinnspielsektor, bei den Deutschen sehr beliebt. Aber was treibt die Spieler dazu, Woche für Woche wieder Geld zu investieren, wenn die Gewinnchancen doch eigentlich ehr gering sind?

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die meisten Menschen leben immer in der Hoffnung auf Besserungen, auf Glück, Erfolg und Reichtum. Kaum ein Spiel ermöglicht eine so schnelle Chance auf das wirklich große Geld wie das Lotto spielen. Und seit man zum Tippen nicht mehr in einen Kiosk muss, sondern ganz entspannt online auf Plattformen wie onlinelottovergleich.de den richtigen Anbieter findet, ist es noch einfacher zu spielen. Auch wenn die Chancen vergleichsweise gering sind, reicht die Hoffnung auf das fast Unmögliche aus, um sich auf jede Ziehung zu freuen. Aber wovon träumen die Spieler, wofür würden sie ihr Geld ausgeben, wenn sie wirklich gewinnen?

Autos

Viele träumen von Luxusautos wie Ferrari, Porsche oder Mercedes. Mit einem normalen Job sind Neuwagen dieser Marken fast unerschwinglich. So ist einer der ersten Wege nach dem Gewinn der Gang in ein Autohaus, um sich und meistens auch seinen Liebsten Traumautos zu kaufen. Im Trend immer weiter steigen auch die Fahrzeuge von Tesla, bei denen sich der Wunsch nach Luxus mit dem guten Gewissen eines Umweltschützers vereinbaren lässt.

Immobilien

In Zeiten von Wohnungsnot und steigenden Immobilienpreisen bleibt der Traum vom eigenen Haus für die Meisten nur ein Wunschtraum. Kommt man plötzlich zu einer großen Menge Geld, fließt das oft in eine schicke Villa oder ein Penthouse. Ein bisschen mehr Luxus, mehr Wohnfläche und eine elegantere Ausstattung versüßen einem so den Alltag zuhause. Aber auch als Investition werden Immobilien gerne genutzt. Egal ob eine einzelne Mietwohnung, ein Mehrfamilienhaus oder Gewerbeimmobilien; bei den derzeitigen Mietpreisen lässt sich so schnell Gewinn machen. Aber Vorsicht, erwischt man den falschen Mieter, der nicht zahlt oder die Wohnung verwahrlosen lässt, ist der Gewinn schnell dahin und statt Freude über den Gewinn muss man sich vor Gericht ärgern.

Reisen

Fast jeder hat doch so ein Wunschziel, eine Reise von der man schon ewig träumt, aber für die man nie die Zeit und das Geld hatte. Thailand mit seinen wunderbaren Stränden, Island mit den faszinierenden Nordlichtern oder Amerika mit all seiner Vielfalt stehen in der Liste der Traumziele ganz weit oben. Aber egal ob Strand-, Städte- oder Entdeckungstrip, eines haben diese Wunschreisen gemeinsam: Sie sind teuer und dafür, dass sie Realität werden, muss man viel Geld übrighaben. Dringend abzuraten ist davon, einen Kredit aufzunehmen, um sich einen Urlaub zu ermöglichen. An der Stelle sollte man vernünftig sein und lieber erst sparen und dann verreisen.

Arbeit

Wer verflucht nicht zwischendurch mal seinen Job und wünscht sich einen Lottogewinn, damit man nicht mehr arbeiten muss? Aber macht das wirklich glücklich, wenn man außer der Verwaltung des eigenen Geldes keine Aufgabe mehr hat? Ratsam ist es, nach einem Gewinn im Lotto erstmal eine zeitlich begrenzte Auszeit zu nehmen und so zu testen, ob einem das „Nichtstun“ wirklich liegt.

Tipps: Lotto lässt die Menschen von einem anderen Leben träumen. Wenn der Traum dann Wirklichkeit wird, sollte man natürlich nichts überstürzen, sein Leben nur langsam ändern und das Geld bedacht anlegen. Aber auch ein bisschen Spaß in Form von Luxus und Urlaub sollte man sich gönnen. In diesem Sinne: Viel Glück