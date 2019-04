BDH: Beitragssätze in der Pflege werden steigen

Der BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. spricht sich für eine moderate Anhebung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung aus. Um die Situation in der Pflege zu verbessern, müsse diese grundsätzlich auf ein stabileres finanzielles Fundament gerückt werden, so die Verbandsvorsitzend, Ilse Müller:

„Der Pflegesektor ist in Teilbereichen unterfinanziert und die Situation wird sich mit Blick auf die zwingende Demografie in Deutschland drastisch verschärfen. Einerseits sind bereits heute die Kosten für einen stationären Platz in einem Pflegeheim mit durchschnittlich 1.800 Euro monatlich für viele Menschen unerschwinglich. Andererseits fehlt Personal, was nicht zuletzt an den begrenzten Verdienst- und Karrieremöglichkeiten in der Branche liegt. Grundsätzlich muss sich die Versicherten- und Solidargemeinschaft darüber Rechenschaft ablegen, was ihr eine bessere Pflege wert ist. Eine moderate Anhebung der Pflegesätze und Bundeszuschüsse scheint unausweichlich, um den avisierten Tarifschub in der Branche zu kompensieren und bessere Personalschlüssel in den Häusern durchzusetzen.“