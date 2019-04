MSV Duisburg: Starker 4:4-Ausgleich gegen den 1. FC Köln

Das es ein Highlight-Spiel, wusste man ja bereits vorab. Doch das Nachholspiel des MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln war ein nervenaufreibendes Spektakel für alle 25.675 zugereisten Zuschauer. Tabellenführer gegen Schlusslicht endete 4:4. Dabei waren die Kölner sich des Sieges so sicher. Doch die Zebras zeigten Moral und sicherten sich einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg. Das Spiel wurde 15 Minuten später angepfiffen, da es für die Zuschauer Probleme bei der Anreise gab. Die ursprünglich für den 17. März datierte Begegnung musste Aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt werden und wurde heute nachgeholt.

Gleich zu Beginn zeigten die Duisburger eine starke Spielleistung. Denn schon in der 2. Spielminute traf Moritz Stoppelkamp nach einer Hereingabe von Kevin Wolze zum 1:0. Die Gäste aus Köln waren überrascht, zogen darauf hin die Zügel staffer und legten einen Zahn zu. Schon in der 24. Spielminute klingelte im Duisburger Kasten. Jhon Córdoba netzte zum 1:1-Ausgleich ein, nach einer Vorlage von Louis Schaub. Doch das sollte es nicht gewesen sein. schon in der 29. Spielminute erzielte Lukas Fröde für die Zebras die 2:1-Führung. Bis zum Anpfiff der 2. Halbzeit führten die Gastgeber. Doch auch das sollte sich schon bald ändern. Denn schon in der 47. Spielminute netzte Lois Schaub zum 2:2 ein. Die Gäste schienen Blut geleckt zu haben und drehten so richtig auf, als Jhon Cordoba zur 2:3-Führung traf. In der 54. Spielminute machte Simon Terodde augenscheinlich den Sack zu und traf zur 2:4-Führung. Unmut machte sich in der Duisburger Fankurve breit. Becher, Feuerzeuge und brennende Papierbälle wurden geworfen. Doch zu aller Überraschung sollte es das nicht gewesen sein. Denn schon in der 71. Spielminute verkürzte Stoppelkamp auf 3:4. Die Zeit verstrich, doch die Gastgeber drehten mit Hilfe von Kevin Wolze noch einmal richtig auf, nachdem er in der 81. Spielminute einen Freistoß zum 4:4 ins Tor einschob.

Die Zebras konnten sich mit dem Punkt einen Platz vom Tabellenende absetzen. Dennoch fehlen den Duisburgern nun vier Zähler um sich in der 2. Liga halten zu können. Der 1. FC Köln blieb im siebten Spiel in Folge ungeschlagen. Am kommenden Samstag treten die Zebras beim SC Paderborn an. Für die Kölner hingegen geht es zwei Tage später zu Hause gegen den Hamburger SV weiter.

MSV Duisburg:

Wiedwald – Wiegel, Nauber, Hajri, Wolze – Albutat, Fröde, Schnellhardt – Oliveira Souza (73. Gyau), Stoppelkamp (88. Engin) – Iljutcenko (73. Nielsen)

1. FC Köln:

Horn – Sobiech, Höger, Czichos – Hector – Drexler, Schaub (74. Geis) – Clemens (68. Risse), Kainz – Terodde, Cordoba

Tore:

1:0 Stoppelkamp (2.), 1:1 Cordoba (23.), 2:1 Fröde (28.), 2:2 Schaub (47.), 2:3 Cordoba (53.), 2:4 Terodde (54.), 3:4 Stoppelkamp (71.), 4:4 Wolze (81.)