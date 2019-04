Duisburg: In Herz-Jesu und in anderen Gemeinden ist die Karwoche gespickt mit Höhenpunkten

Mit der Feier des Palmsonntags beginnt in der katholischen Kirche die Feier der Heiligen Woche bis zur Auferstehung in der Osternacht. In der Gemeinde Herz-Jesu wird auch in diesem Jahr wieder ein echter Esel, auf dem ein Kommunionkind als Jesus verkleidet, die Prozession durch den Stielmuspark begleiten.

In der Karwoche lädt die Katholische Kirchengemeinde Herz.Jesu in Neumühl zu besonderen Gottesdiensten ein. Am Mittwoch findet um 6 Uhr die Frühmesse mit anschließendem Frühstück statt.

Die Gemeinde Herz-Jesu lädt zum letzten Abendmahl am Gründonnerstag um 20 Uhr ein. Anschließend findet eine gemeinsam Betstunde statt. Am Karfreitag betet und geht die Gemeinde um 11 Uhr gemeinsam den Kreuzweg in der Kirche. Um 15 Uhr findet die Feier vom Leiden und Sterben Christi statt. Am Karsamstag segnet Pater Tobias um 12 Uhr die Osterspeisen in der Kirche. Alle Osterspeisen, Osternester, Osterlamm, Ostereier und viele anderes mehr, können vor dem Altar zur Segnung gestellt werden. Um 18.15 Uhr findet die Osternachtfeier für die Kinder statt. Diese wird kindgerecht von Pater Tobias gestaltet sein. Drei Kommunionkinder werden in dieser Osternacht getauft. Alle Kinder erhalten eine kleine Osterkerze, die dann am Osterfeuer entflammt wird und als Dankeschön wird Pater Tobias kleine Schokoladen-Osterlämmer, mit der Osterfahne aus Baumwollgarn, verschenken. Celina Karic, Azubi bei Projekt LebensWert, hat weit über 100 dieser Osterlämmer mit Fähnchen fertiggestellt. Nach christlichem Brauch ist das Osterlamm das biblische Symbol für Jesus Christus, der den Tod überwunden hat.

Die Osternachtfeier für die Gemeinde beginnt um 21 Uhr vor dem Schmidthorster Dom, der Herz-Jesu Kirche mit dem Osterfeuer, an dem die Osterkerze entzündet wird. Anschließend sind die Gemeinde und die Gäste zur Agape ins Agnesheim eingeladen. Am Ostersonntag wird um 11 Uhr das Hochamt gefeiert. Ostermontag sind alle Kinder um 9.30 Uhr zur Kindermesse eingeladen. Höhepunkt wird die Ostereiersuche rund um den Schmidthorster DOM sein. Die katholische junge Gemeinde (KjG) bemüht sich alle Osterhasen und Schokoladen-Ostereier gut zu verstecken. Das könnte Sie auch interessieren:

Rainer Bischoff: „Wir haben für den Sport in Duisburg viel bewegen können.“