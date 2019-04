Einen coolen Geburtstag organisieren: Ideen für Low Budget, normale und luxuriöse Feiern

Geburtstage sollen Menschen besonders ehren. Wer eine entsprechende Party plant, hat jedoch häufig Schwierigkeiten damit, eine gelungene Feier auf die Beine zu stellen – sei es für sich selbst oder für eine andere Person. Dieser Beitrag soll helfen: Hier sind einige Ideen für einen coolen Geburtstag zusammengetragen – geordnet nach Budget.

Eine Geburtstagsfeier organisieren: Auf diese Punkte kommt es grundsätzlich an

Unabhängig vom Budget für die Geburtstagsfeier sind bestimmte Punkte immer zu berücksichtigen:

Wann findet die Feier statt? Wo soll die Party ausgerichtet werden? Wie sehen die Einladungen aus? Wer wird eingeladen? Wie soll die Dekoration aussehen? Welche weiteren Personen müssen in die Planungen miteinbezogen werden?

Einige ungeschriebene Gesetze zu den Einladungen und zur Gästeliste

Generell gilt die Papier-Einladung noch immer als die höflichste Variante, um Gäste zu einer Geburtstagsfeier einzuladen. Dies hat mehrere Gründe. Erstens ist es ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung, eine solche Einladung persönlich zu übergeben. Zweitens können Hilfen auf die Einladungen aufgedruckt werden (https://geburtstagseinladung-paradies.de/) – beispielsweise Wegbeschreibungen zu speziellen Outdoor-Locations. Einladungen sollten zudem so früh wie möglich übergeben werden (http://www.knigge.de/themen/festliche-anlaesse/die-einladung-2343.htm).

Altersbedingt sind Abweichungen von dieser Regel zulässig. In den Kreisen Jugendlicher und junger Erwachsener stehen Online- oder Whatsapp-Einladungen hoch im Kurs. Aber auch hier gilt, dass alle relevanten Informationen so früh und so umfassend wie möglich einbezogen werden sollten.

Was die Gästeliste angeht, so ist eine wichtige Entscheidung zwischen „normalen“ und runden Geburtstagen zu berücksichtigen. Für normale Geburtstage wird die Person als solche gefeiert. Es ist daher üblich, den aktuellen Freundeskreis einzuladen. Bei runden Geburtstagen wird das bisherige Leben der zu ehrenden Person gefeiert. Es ist deshalb gute Sitte, auch Wegbegleiter von einst einzuladen – beispielsweise Studienfreunde. Manche „Geburtstagskinder“ lassen für runde Geburtstage individuelle Einladungskarten für die einzelnen Gruppen erstellen (https://geburtstagseinladung-paradies.de/runde-geburtstage/) – beispielsweise mit einem Leitmotiv, das zur gemeinsamen Zeit passt.

Ideen für Low Budget Geburtstagsfeiern

Geburtstagsfeiern mit geringem Budget finden meist in den eigenen vier Wänden statt. Einbezogen werden müssen in die Planungen alle Bewohner. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn man in einer WG wohnt. „Klassische“ Feiern mit geringem Budget sind beispielsweise gemeinsame Kochabende, auf denen die drei oder vier Lieblingsgerichte des Geburtstagskinds zubereitet und anschließend gemütlich verzehrt werden. Die Gäste werden z.B. gebeten, einen guten Wein beizusteuern.

Die beste Alternative, die sich besonders unter jungen Leuten großer Beliebtheit erfreut, ist die sogenannte „Mitbringparty“ (https://www.fixefete.de/Jeder-Bringt-Was-Mit-Party-Einladung). Alle Gäste werden aufgefordert, Speisen und Getränke mitzubringen. Über eine Whatsapp-Gruppe lassen sich leicht Absprachen treffen, um Dopplungen zu vermeiden. Auf diese Weise entsteht ein leckeres Buffet. Die Organisatoren sorgen für Musik und Spiele zur Partyunterhaltung. Die freilich nur für Erwachsene geeignete Variation der Mitbringparty ist die „Buddelparty“. Die Gastgeber sorgen für die Verköstigung. Die Gäste bringen den Alkohol mit.

Wer viel Zeit hat, kann zudem eine Schnitzeljagd quer durch den eigenen Wohnort vorbereiten und dafür einen kleinen Preis ausloben. Die Planung dauert zwar, aber das Entwickeln der Rätsel macht großen Spaß – es ist übrigens auch eine tolle Gemeinschaftsbeschäftigung. Schnitzeljagden kosten abgesehen von der Zeit fast nichts.

Als Dekoration für Low Budget-Geburtstage bietet es sich an, es einfach zu halten. Luftschlangen, Konfetti, Luftballons, passende Tischdecken und vielleicht große Papp-Transparente, auf denen die Gäste gute Wünsche vermerken dürfen, genügen vollauf. Zu beachten ist zudem, dass für ausreichend Sitzgelegenheiten und eine umfassende Beleuchtung gesorgt ist.

Ideen für normale Geburtstage

Normale Geburtstagsfeiern können ebenfalls noch in den eigenen vier Wänden stattfinden. Oft mangelt es hier allerdings am Platz zum Tanzen. Häufig lassen sich Dorfscheunen oder Vereinsheime kostengünstig mieten und ganz nach Wunsch dekorieren. Zu beachten ist, dass die Dekoration, die Leuchtmittel sowie Tische und Stühle in der Regel mitgebracht werden müssen. Gleiches gilt für Speise und Getränke sowie die Musikanlage. Wer einen Geburtstag in einer externen Location feiern möchte, muss viel Vorbereitungszeit einplanen. Zudem sollte sich ein Gast bereiterklären, als DJ zu fungieren. Solche relativ aufwendigen Feiern bieten sich für runde Geburtstage an.

Wer in den warmen Monaten des Jahres Geburtstag hat, sollte sich für eine Location mit Outdoor-Bereich entscheiden. Gartenfackeln sorgen für eine unglaublich stimmungsvolle Atmosphäre. Sie werten die Feier auf diese Weise weiter auf (https://www.party-ratgeber.com/geburtstagsparty/). Terminlich sollte eine solche Feier an einem Freitag oder Samstag liegen, um sicherzustellen, dass die Mehrzahl der Gäste am nächsten Tag nicht arbeiten muss.

Eine Idee zur klassischen „Feier“ ist der „Erlebnisgeburtstag“. Nach einem gemeinsamen Essen können die Gäste beispielsweise zu einem besonderen Event eingeladen werden. Junge Leute gehen beispielsweise Laser-Tech oder Paint-Pall spielen. Auch für älteres Publikum sind Escapes Rooms eine gute Idee. Der Abend kann dann mit einem kleinen Empfang in den eigenen vier Wänden des Geburtstagskinds (bzw. der Organisatoren) ausklingen. Der Vorteil dieser Variante ist, dass beispielsweise keine spezielle Dekoration notwendig ist. Die zu ehrende Person ist weitgehend befreit von Organisationspflichten und kann den Tag genießen.

Ideen für luxuriöse Geburtstagsfeiern

Bei luxuriösen Feiern wird erwartet, dass eine besondere Location angemietet wird. Bei runden Geburtstagen sind dies beispielsweise Berghütten, wo man ein ganzes Wochenende zusammenverbringt. Geht es nur um einen Abend, bieten sich Lounges, Bar oder Partyboote an. Je nach den persönlichen Vorlieben kann es beispielsweise eine Karaoke Bar sein. Um das leibliche Wohl kümmert sich in der Regel ein Partyservice. Eine Lounge oder eine Bar übernimmt dies oft selbst oder kennt zumindest die Adressen von guten Anbietern, mit denen es bereits in der Vergangenheit eine gute Zusammenarbeit gab. Ein externer DJ, der sich um die richtige Partymusik kümmert, sollte ebenfalls angeheuert werden.

Luxuriöse Geburtstage sind oft Motto-Partys. Die Dekoration sollte dem Motto folgen. Die Gäste sollten zudem aufgefordert werden, sich entsprechend zu kleiden. Schwärmt das Geburtstagkind beispielsweise für englische Krimis, kann zusätzlich ein Krimidinner durchgeführt werden.

Zwei Dinge sind bei luxuriösen Feiern zu beachten. Gerade bei runden Geburtstagen von wichtigen Personen kann es erstens sein, dass der (aktuelle oder ehemalige) Arbeitgeber selbst eine Ehrung vornehmen möchte (https://www.xtranews.de/2011/05/26/ehemaliger-folkwang-direktor-paul-vogt-feiert-85-geburtstag-id4347030.html). Es gebührt die Höflichkeit, dies vorher abzusprechen. Möglicherweise möchte der Arbeitgeber die Ehrung auf der Feier vor den Freunden vornehmen, um den Jubilar so besonders auszuzeichnen.

Bei luxuriösen Feiern sind zweitens auch Geschenkelisten üblich. Häufig ist die Gästezahl so groß, dass viele der Eingeladenen das Geburtstagskind einfach nicht gut genug kennen können, um ein Präsent zu finden, das von Herzen kommt. Eine Geschenkeliste ist eine elegante Lösung für dieses Problem.