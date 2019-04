Gratis Spiel um echtes Geld – die besten Casinos ohne Einzahlung auf einen Blick

Ihren schlechten Ruf haben online Casinos schon lange verloren und immer mehr Bundesbürger nutzen das Angebot. Denn im Vergleich zu stationären Spielhallen oder zu einem Casino vor Ort hat das Online-Angebot einige Vorteile. So gibt es keine Öffnungszeiten, der lästige Kleidungszwang entfällt, es gibt bessere Auszahlungsmöglichkeiten und das Angebot kann ganz bequem von Zuhause aus genutzt werden. Das Beste ist aber, dass einige Online-Casinos auch ohne Einzahlung genutzt werden können. Dies ist möglich durch einen Spielgeldmodus. Allerdings lassen sich die so generierten Gewinne später nicht auszahlen. Noch interessanter sind jedoch Casinos, die einen sogenannten No Deposit Bonus für Neukunden anbieten und es so erlauben, dass ohne Einzahlung gespielt wird und die so generierten Gewinne auch ausgezahlt werden können.

Casinos ohne Einzahlung mit No Deposit Bonus nutzen

Wer sich für die Registrierung bei einem online Casino entscheidet, kann in der Regel einen tollen Bonus aktivieren. Dabei handelt es sich entweder um einen sogenannten Einzahlungsbonus, doch auch No Deposit Boni werden immer wieder einmal offeriert. Der Bonus steht dann für die beliebtesten Spiele zur Verfügung und ist an Bonusbedingungen geknüpft, die der Spieler erfüllen muss, bevor er eine Auszahlung beantragen kann.

Der Bonus und die Gewinne aus dem Bonus werden zunächst einmal in Form von virtuellem Spielgeld auf dem Konto gutgeschrieben. Das Casino hat in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regeln festgelegt, die der Kunde erfüllen muss, bevor er schadlos eine Auszahlung beantragen kann. Diese Regeln setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen:

Aktivierungsfrist

Zeitraum für den Umsatz

Umsatzhäufigkeit

Anrechenbarkeit der Games

Bei der Aktivierungsfrist handelt es sich um eine Zeitangabe, innerhalb welcher Frist der User nach Registrierung den Bonus aktivieren muss. Wer diese Frist versäumt, kann den Bonus später nicht anderweitig aktivieren. Außerdem gibt es einen Zeitraum, in dem die Bonusbedingungen erfüllt werden müssen. Dieser liegt in der Regel bei 30 Tagen.

Die Umsatzhäufigkeit gibt an, wie oft das Startgeld (Summe aus Einzahlung und Bonus), das Bonusgeld, die Gewinne oder das Deposit im Casino umgeschlagen werden müssen. Dabei muss beachtet werden, dass nicht alle Spiele zu 100 % gewertet werden. Oftmals werden Tisch- und Kartenspiele gänzlich aus dem Bonusumschlag ausgenommen und der Umsatz kann lediglich mit den Slots erfolgen.

Die besten fünf Casinos ohne Einzahlung im Überblick

CasinobonusGuru hat die besten Casinos mit einem No Deposit Bonus getestet. Das Ergebnis:

Platz 1: Casino Cruise

Mit 78 von 100 möglichen Punkten gelangt das Casino Cruise in unserem Casino Vergleich auf Platz 1. Neue Kunden erhalten als Belohnung für ihre Registrierung 55 Freispiele ohne Einzahlung. Die Gewinne müssen vierzigmal umgesetzt werden und es ist kein Bonuscode erforderlich. Das Casino besitzt gleich zwei Glücksspiellizenzen, eine davon aus der EU, daher ist ein sicheres Spielumfeld gegeben. Es gibt eine gute Auswahl an unterschiedlichsten Spielen, die von renommierten Softwareentwicklern, wie beispielsweise NetEnt, PlayNGo, Microgaming und Evolution Gaming stammen.

Der Kundensupport steht per Telefon, Live Chat und E-Mail Verfügung. Wer sich für eine Einzahlung entscheidet, kann zudem auch noch einen tollen Willkommensbonus in einer Höhe von maximal 1000 € aktivieren. Im Zahlungsportfolio finden wir namhafte Dienstleister, wie zum Beispiel die beiden Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard. Außerdem lässt sich die Webseite leicht bedienen und ist auch für Anfänger geeignet. Wer möchte, kann einen Großteil des Angebots mit seinem Smartphone oder Tablet PC nutzen.

Platz 2: Casino Jefe

Noch etwas besser als der Erstplatzierte schneidet das Casino Jefe ab, denn es konnte in unserem Testbericht 89 von 100 Punkten erreichen. Der Bonus ohne Einzahlung wird in Höhe von elf Freispielen ausgeschüttet. Ein Bonuscode ist für die Aktivierung nicht erforderlich. Durch eine Glücksspiellizenz der Malta Gaming Authority sind Betrug und Abzocke ausgeschlossen. Stattdessen handelt es sich um einen sehr sicheren Anbieter, der zum Beispiel auch einen großen Wert auf eine hohe Datensicherheit legt.

Die Spiele stammen unter anderem von NetEnt. Neue Kunden erhalten für eine Einzahlung eine Verdopplung bis maximal 100 €. Die Erfahrungen mit den Bonusbedingungen sind ebenfalls positiv, denn auch Einsteiger schaffen es, den Umschlag zu meistern. Im Spieleportfolio finden wir zahlreiche Slots, aber auch Tisch- und Kartenspiele, wie zum Beispiel Blackjack, Roulette, Poker und Baccarat. Der Kundensupport kann per Live Chat genutzt werden. Auch die Auswahl an Zahlungsoptionen ist sehr gut. Wer möchte, kann mit Kreditkarten, eWallets, Direktbuchungssysteme und der Paysafecard ein Deposit tätigen.

Platz 3: Karamba Casino

Mit 81 von 100 Punkten kann das Karamba Casino im Test überzeugen. Hier gibt es einen Bonus ohne Einzahlung in Form von 20 Freispielen, die somit ein kostenloses Spielen im Casino ermöglichen. Die Free Spins gelten für den Slot Starburst und für die Aktivierung ist der Bonus Code 20KINGS erforderlich. Mit einer Gründung im Jahr 2005 gehört das Casino zu den alten Hasen und hat in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt, die der Kundschaft zugutekommen. Dies ist natürlich genauso ein Indiz dafür, dass es sich um ein seriöses Angebot handelt.

Die Glücksspiellizenz stammt von der Malta Gaming Authority und mit der Aspire Global International Ltd., die hinter dem Casino steht, ist ein renommiertes Unternehmen vorhanden, das sich auch für zahlreiche andere Casinos verantwortlich zeichnet. Die Spiele stammen von dem Software Provider iTech Labs und es sind Games für jeden Geschmack vorhanden. Wer sich später dann für eine Einzahlung entscheidet, kann einen 200 % Deposit Bonus bis zu einer Höhe von 500 € aktivieren. Besonders das Angebot an Spielautomaten ist riesig. Wer Kontakt zu einem Mitarbeiter sucht, kann dies sowohl per Live Chat, Telefon, wie auch per E-Mail tätigen.

Platz 4: LuckyDino Casino

Sieben Freispiele gibt es beim LuckyDino Casino für neue Kunden als Belohnung für deren Registrierung. In unserem Testbericht gab es 81 Punkte von 100 möglichen. Ein Bonuscode ist für die Aktivierung der Free Spins nicht erforderlich. Das LuckyDino Casino ist noch relativ neu und erst seit wenigen Jahren auf dem Markt. Trotzdem zeigt ein Blick auf die Webseite, dass es sich hierbei um einen professionellen Anbieter handelt. Unter anderem finden wir die Games von NetEnt und Microgaming.

Auch bezüglich der Seriosität gibt es keine Probleme, denn es gibt eine Glücksspiellizenz aus der EU. 400 € gibt es übrigens für eine Einzahlung. Die Spiele stehen ausschließlich ohne Download zur Verfügung und können somit gleich aus dem Browser heraus gespielt werden. Dies kommt vor allem Nutzern von Smartphones und Tablet PCs entgegen. Der Support kann per Kontaktformular oder per Live Chat erreicht werden. Betrug oder Abzocke können wir daher ausschließen. Hinzu kommt, dass sämtliche Datenübermittlungen mit einer SSL Verschlüsselung vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt sind.

Platz 5: Orient Xpress Casino

Den fünften Platz erhält das Orient Xpress Casino mit 20 Freispielen ohne Einzahlung. Sie werden mit dem Bonuscode 20BOOM aktiviert. 88 von 100 Punkte konnte der Anbieter in unserem Casino Vergleich erzielen. Das Casino wurde im Jahr 2016 gegründet und gehört daher zu den neueren Anbietern in unserem Vergleich. Dahinter steckt ebenfalls das Unternehmen Equinox Dynamic N.V. mit Geschäftssitz in Curacao.

Mit deutlich über 500 Games gibt es ein abwechslungsreiches Spielangebot, das von vielen verschiedenen Softwareentwicklern stammt. Denn das Orient Xpress Casino ist ein echtes Multicasino. Im Portfolio finden wir Spiele von AMAYA, NetEnt, NextGen, GS, ELK, Novomatic und viele weitere. Auch hier lassen sich die Spiele ohne Download direkt aus dem Browser heraus spielen. Wer möchte, kann auch einen Großteil der Games im Spielgeldmodus nutzen und so testen bzw. neue Strategien ausprobieren. Außerdem ist das Spielen mit einem mobilen Gerät gegeben.