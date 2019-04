So spannend wird das Saisonfinale – Wo landet der MSV Duisburg?

Schon seit dem Saisonstart in der 2. Bundesliga ist vielen Anhängern von MSV Duisburg klar geworden, dass die aktuelle Spielzeit viele Nerven kosten wird. Denn die ersten Spiele der aktuellen Saison haben den Weg den MSV Duisburg maßgeblich vorgezeichnet. So beherrscht der Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga den Verein. Der sehr traditionsreiche NRW-Klub will mit allen Mitteln den Abstieg in die 3. Liga vermeiden. Doch stehen die Vorzeichen bislang denkbar schlecht. Denn schon die ganze Spielzeit der Saison 2018/19 befindet sich der MSV Duisburg in der Nähe der Abstiegsränge oder auf einem direkten Abstiegsplatz. Für die Fans würde der Abstieg in die 3. Liga den absoluten Super-GAU bedeuten. Aber auch finanziell könnte der Abstieg in die 3. Liga einige Konsequenzen haben. Das Team aus jungen und entwicklungsfähigen Spielern wäre zu teuer für den Gang in die 3. Liga, wodurch es zu einem echten Umbruch bei einem Abstieg kommen würde. Mit Torsten Lieberknecht wurde bereits früh in der Saison ein neuer Trainer nach einem absoluten Katastrophenstart geholt. Doch blieb die große Wende bisher aus. Das Abstiegsrennen in der zweiten Liga bleibt weiterhin spannend. Mindestens fünf Vereine in der 2. Bundesliga müssen momentan akut um ihren Platz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse fürchten. So ist vor allem der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga weiterhin sehr spannend. Kann der MSV Duisburg das Abstiegsrennen im Saisonfinale für sich entscheiden?

Wir haben für Sie eine Prognose aufgestellt und haben das Saisonfinale im Kampf um den Ligaverbleib in der 2. Bundesliga näher unter die Lupe genommen. So erhalten Sie im Folgenden einen Überblick vom Abstiegskampf im Saisonfinale in der 2. Bundesliga.

Wettanbieter rechnen dem MSV Duisburg gute Chancen im Abstiegskampf aus

Professionelle Sportwetten Fans haben im Saisonfinale der 2. Bundesliga die große Chance viel Geld zu gewinnen. Denn gerade das Abstiegsrennen in der 2. Bundesliga ist so spannend wie nie. Dabei können Fans des MSV Duisburg vor allem durch mobile Wettapps profitieren. Das Angebot für Spiele in der 2. Bundesliga ist besonders auf den mobilen Sportwetten-Apps sehr gefragt. Wer es schafft die Bundesligaspiele in der zweiten Liga vorab richtig zu analysieren, kann seinen Einsatz oftmals vervielfachen. Allerdings sollte man beim Tippen auf die Spiele des MSV Duisburg vorab die Fan-Brille abnehmen und ein anstehendes Spiel nüchtern analysieren.

Schweres Restprogramm im Saisonfinale für den MSV Duisburg

Die Zebras haben ein durchaus schweres Restprogramm im Saisonendspurt der 2. Bundesliga. Denn im Saisonfinale trifft der MSV Duisburg vor allem auf Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Allerdings haben die Spieler des MSV Duisburg in der laufenden Saison schon öfters bewiesen, dass sie mit der Außenseiter-Rolle gut zurechtkommen. So wurde in der Hinrunde der Tabellenführer aus Köln im Auswärtsspiel mit 1:0 bezwungen. Ein Vorteil für die Zebras: die letzten Spiele werden gegen Mannschaften ausgetragen, für die es um nichts mehr in der Tabelle geht. Mit genügend Einsatz und Willen ist es also möglich den Klassenerhalt zu schaffen.

Dazu hat man mit Torsten Lieberknecht ein echtes Ass im Ärmel. Der erfahrende Coach der Zebras hat in seiner Trainerlaufbahn schon einige echte Endspiele im Fußballgeschäft erlebt. So zeigt die Tendenz klar zum Klassenerhalt für den MSV Duisburg.