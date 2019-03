Warum haben so viele Leute eigentlich Angst vor Dating?

Der Frühling steht vor der Tür und langsam entpuppen sich die Schmetterlinge in den Bäuchen der Bundesrepublik. Es dauert nicht mehr lange, dann heißt es wieder Picknick im Park oder Händchen haltend Spazieren gehen. Grund genug, sich aus dem Winterschlaf wieder auf die Pirsch zu begeben. Doch wie und wo datet man in der heutigen Zeit denn überhaupt? Als Antwort darauf stellen wir euch die besten Aktivitäten vor, mit denen ihr euer Date nachhaltig beeindrucken könnt.

Die besten Date-Ideen

Geht gemeinsam in den Zoo

Ein Besuch im Zoo eignet sich perfekt für ein Date. Er verbindet einen langen Spaziergang mit vielen süßen Tieren. Diese sorgen automatisch für Gesprächsstoff, wenn euch die Themen ausgehen. Insbesondere in Wildparks, in denen Tiere frei rumlaufen, könnt ihr euch durch Streicheln (nur die Tiere, behaltet bis nach dem dritten Date eure Finger bei euch!) oder Füttern (hier ist wiederum auch euer Partner gemeint) ganz einfach von eurer tierlieben Seite zeigen. Egal für welchen Snack ihr euch entscheidet, ein kleines Picknick auf der Parkbank gegenüber des Affenfelsens schindet nachhaltig Eindruck – und wenn es nur bei euren Primatenfreunden ist.

Geht in eine Buchhandlung oder einen Plattenladen

Holt euch gemeinsam einen decaf-no-foam-skim-latte mit einem Schuss Karamell, zieht euch eure Baker Boy Kappe tief ins Gesicht und ab in die nächstgelegene Buchhandlung oder den urigen Plattenladen um die Ecke. Über die literarischen und musikalischen Vorlieben und Abneigungen lässt sich deutlich mehr über eine Person erfahren, als es First-Date-Smalltalk jemals könnte. Stöbert gemeinsam nach lang vergessenen Schätzen und kommt euch über Beichten wie dem Guilty-Pleasure-Song oder der geheimen Lieblingslektüre näher. Artsy fühlen war noch nie so einfach wie zwischen staubigen Regalen und dem Geruch von alten Büchern. Hippe Instagram Fotos mit Retro-Filter all inclusive.

Macht eine Lama-Wanderung

Mit Lamas spazieren gehen ist an immer mehr Orten möglich. Die Tiere sind nicht nur unglaublich süß, so ein Lama-Spaziergang ist auch mit deutlich mehr (Tier-)Körperkontakt verbunden, als der Besuch im Zoo. Die sanftmütigen und stolzen Tiere sorgen für gute Laune – doch verscherzen sollte man es sich mit ihnen nicht. Also lieber von der guten Seite zeigen, damit sie (und euer Date) euch nicht beleidigt ins Gesicht spucken werden. Flauschiges Fell und flanieren gelten noch immer als absoluter Geheimtipp und schaffen einzigartige Erinnerungen zwischen euch beiden Turteltauben.

Besucht zusammen eine Sportveranstaltung

Wenn es doch etwas wilder zugehen darf, dann schaut euch doch gemeinsam ein Spiel eures Lieblingsvereins an. Hier im Pott stellt sich dann schnell die Frage der Vereinszugehörigkeit – ein hitziges Thema. Denn egal ob schwarzgelber Prinz oder königsblaue Femme fatale – es gab schon deutlich verzeihbare Ausrutscher, die einer potenziellen Partnerschaft im Wege standen. Wenn ihr jedoch über solche Makel hinwegsehen könnt, dürft ihr euch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sicher sein: es ist echte Liebe. Also ab zu Bratwurst und Bier ins Stadion.

Was ihr wirklich wollt…

… das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ein Date muss in erster Linie beiden beteiligten Spaß bereiten. Was genau ihr dabei macht, ist schlussendlich nebensächlich. Denn im Fokus steht immer euer Gegenüber. Also egal, ob ihr jetzt langfristig einen Mann erobern wollt oder einen Frühling lang Spaß haben wollt – trefft euch auf miteinander auf einen Kaffee und schnell werdet ihr im Laufe des Gesprächs eine Gemeinsamkeit finden, die sich hervorragend und perfekt auf euch zugeschnitten als Date eignet.