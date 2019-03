Haarausfall: Ursachen auf den Grund gehen – so lässt sich der Haarverlust stoppen!

Gerade Männer müssen sich mit zunehmendem Alter dem Problem des anhaltenden Haarverlusts stellen. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Haarausfall Ursachen, die zu immer lichter werdenden Haar führen können. Geheimratsecken, Mönchsglatze und eine dünner werdende Haarpracht belasten viele Männer in Deutschland. So sind mehr als 80 Prozent aller Männer in Deutschland von erblich bedingtem Haarausfall betroffen. Die Hersteller von Pflege-Produkten haben das Problem schon längst erkannt und bieten mittlerweile eine Fülle von verschiedenen Produkten an, die Haarausfall vorbeugen oder stoppen sollen. Doch können nur die wenigsten Pflege-Produkte bei Haarverlust auch tatsächlich die versprochene Wirkung zeigen. So gilt es für viele Männer weiterhin die Haarausfall Ursachen ausfindig zu machen, um eine effektive Lösung gegen den Haarverlust zu finden. Das Problem des erblich bedingten Haarausfalls ist zu einer echten Volkskrankheit in Deutschland geworden. Immer mehr Männer schämen sich für lichter werdendes Haar und suchen nach Möglichkeiten, um den Haarverlust zu stoppen und das Haarwachstum wieder anzuregen. Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der sich mit dem Problem des Haarverlusts bei Männern beschäftigt. Dabei erhalten Sie nicht nur praktische Tipps zur Ursachenforschung, sondern auch zur aktiven Gegenmaßnahme bei Haarausfall.

Haarverpflanzung wird immer häufiger in Anspruch genommen

Wer sich vor Jahren noch für eine Haarverpflanzung interessiert hat, galt als besonders eitel. Doch haben sich die Methoden der Haarverpflanzung mittlerweile in der Gesellschaft etabliert und sind absolut gesellschaftskonform. So greifen nicht mehr nur Prominente zum Angebot der Haarverpflanzung, um das lichte Kopfhaar wieder aufzufrischen. Immer mehr Männer unterziehen sich heute dem unkomplizierten Eingriff einer Haarverpflanzung und gehen so gegen die Haarausfall Ursachen an. Männer, die sich für einen solchen Eingriff entschieden haben, können nur positive Haarverpflanzung Erfahrungen weitergeben. Denn die Haarverpflanzung ist eine Methode mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gegen den zunehmenden Haarverlust im Alter. Auch bei den Kosten kann mittlerweile bei einer Haarverpflanzung im Vergleich vor vielen Jahren viel Geld gespart werden. Deshalb entscheiden sich immer mehr Männer dazu den Eingriff einer Haartransplantation anzustreben.

Haarausfall Ursachen erforschen

Oftmals sind die Haarausfall Ursachen nicht klar ersichtlich. Denn es gibt es neben erblich bedingten Haarausfall viele weitere Haarausfall Ursachen. Einer der meist verbreitetsten Ursachen für den Haarverlust ist häufiger Stress im Alltag. Denn durch permanenten Stress werden verschiedene Stresshormone im Körper freigesetzt, die vor allem die Haarwurzel angreifen und somit das Haarwachstum stoppen. Auch können eine Mangelernährung Grund für den Haarverlust sein. Fehlen dem Körper wichtige Vitamine und Mineralstoffe, können die Haarwurzeln absterben und somit den Haarausfall einleiten. Ebenso kann unzureichender Schlaf den Haarausfall beschleunigen.

Zudem wird Männern empfohlen bei anhaltenden Haarverlust auf andere Pflege-Produkte zu setzen. Denn häufig befinden sich in Pflege-Produkten chemische Zusätze, die das Haarwachstum beeinflussen können.

Haartransplantation in Deutschland auf dem Vormarsch

Haartransplantationen in Deutschland werden immer beliebter und sind in der Nachfrage deutlich gestiegen. So entscheiden sich immer mehr Männer dazu den Haarausfall aktiv zu bekämpfen und Haarwurzeln auf die Kopfhaut zu transplantieren. So gibt es mittlerweile eine Reihe von Methoden zur Haartransplantation in Deutschland. Wer sich für den Weg der Haartransplantation entscheidet und gegen die Haarausfall Ursachen angehen möchte, sollte sich zunächst ärztlichen Rat einholen.