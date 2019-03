Seriös Roulette spielen im Online-Casino – worauf man achten sollte

Roulette ist ein schnelles, aufregendes und abwechslungsreiches Spiel, das leicht zu erlernen ist. Deshalb ist es auch bei vielen Menschen so beliebt. Kein Wunder, dass sich Roulette auch im Online-Casino einer großen Beliebtheit erfreut. Darauf reagieren die Anbieter natürlich: Mittlerweile bietet fast jedes Online-Casino die Möglichkeit, Roulette zu spielen. Wer zum ersten Mal online spielen will und nach einem seriösen Anbieter sucht, hat die sprichwörtliche Qual der Wahl. Es gilt auf jeden Fall, die Spreu vom Weizen zu trennen und schwarze Schafe auszusortieren. Längst nicht jedes Online-Casino ist nämlich wirklich seriös. Aus diesem Grund lohnt es sich, vorab einen Casino-Vergleich durchzuführen, was beispielsweise auf www.casinovergleich.eu möglich ist. Dort findet man eine Vielzahl an Kriterien, die man bei der Auswahl eines Online-Casinos achten sollte.

Hintergründe zum beliebten Glücksspiel Roulette

Bei Roulette handelt es sich um eines der ältesten Glücksspiele überhaupt, weshalb es eine äußerst lange Tradition hat. Gespielt wird es heutzutage nicht mehr nur in Spielbanken, sondern eben auch online. Dabei gibt es gerade in Online-Casinos Roulette in vielen verschiedenen Variationen: Man kann beispielsweise auf Zahlen, Kombinationen und Farben wetten oder daraufsetzen, in welcher Hälfte die Kugel landet. Diese Kugel wirft der Croupier in einen sich drehenden Kessel. Roulette ist daher ein reines Glücksspiel, bei dem Tricks und Strategien nicht weiterhelfen. Die Geschichte des Roulettes beginnt wahrscheinlich in Frankreich, eventuell aber auch in Italien. Das italienische Roulette spielte man mit 36 Zahlen und einer doppelten Null. Es fand im 18. Jahrhundert seinen Weg nach Frankreich und führte dort zu einer derart hohen Beliebtheit, dass König Ludwig XV sogar versuchte, es zu verbieten.

Was Sie über Roulette im Online-Casino wissen sollten

Beinahe jedes Online-Casino hat heute auch Roulette im Angebot. Um ein seriöses Casino zu finden, ist es empfehlenswert, die Erfahrungen anderer Nutzer zu vergleichen. Im Online-Casino wird neben europäischem Roulette oftmals auch amerikanisches Roulette angeboten, das mit einer Null mehr gezockt wird. Zudem kann es weitere Besonderheiten geben. So gibt es beispielsweise Pinball- und Multiwheel-Roulette ausschließlich online. Eine tolle Alternative ist auch das Live-Roulette, bei dem der Spieler gegen einen echten Dealer spielt – eben genauso, wie das auch im Casino vor Ort der Fall wäre. Der Spieler kann mit dem Dealer via Live-Chat kommunizieren und je nach Casino auch mit anderen Spielern. Um ein seriöses Online-Casino auszuwählen, sollte man darauf achten, dass es über eine Glücksspiellizenz verfügt. Besonders eine europäische Lizenz ist dabei empfehlenswert.

Roulette im Online-Casino zu spielen hat viele Vorteile

Im direkten Vergleich zu einem Roulette-Spiel in einer Spielothek vor Ort hat das Zocken im Online-Casino viele Vorteile. So läuft das Roulette-Spiel im Internet beispielsweise um ein Vielfaches schneller ab. Während der Dealer die Spielzüge in der örtlichen Spielothek sehr langsam ausführt, weil er die Chips manuell zählen und den Gewinn selbst berechnen muss, bevor es zu einer Verteilung kommt, geht online alles viel schneller. Für Ungeduldige stellt das Online-Roulette daher eine gute Wahl dar. Auch der Auszahlungsschlüssel liegt beim Roulette im Internet viel höher als bei einem Spiel vor Ort. So sind höhere Gewinne möglich.