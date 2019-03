Duisburg: Das Djäzz im April

Freitag, 5. April 22:00 Northern Soul for Scooterists. Eintritt tba

Pott Boys präsentieren:

„Northern Soul for Scooterists“

Fern ab von irgendwelchen Trends, präsentieren wir euch Northern Soul aus der guten alten Zeit. Es werden eine Menge Hits laufen, die das Ende der 90er auf den Plattentellern der Clubs nicht überstanden haben. „Hab ich schon ewig nicht mehr gehört“ ist unsere Mission an diesem Abend.

Es unterhalten euch:

Buxton (Remagen)

King Coleman Jr. (Recklinghausen)

M. Murano (Essen)

Ktf!

Samstag, 6. April 20:00 10 Jahre Paperstreet Empire + EP-Release. Konzert + Aftershow Party. Eintritt nach Belieben.

10 Jahre Freundschaft & Rock’n’Roll! Das möchten wir zusammen mit euch feiern! Und wo ginge das besser als im Djäzz, wo wir damals unseren ersten Gig hatten?

Erwarten könnt ihr ein liebevoll zusammengestelltes Potpourri aus 10 Jahren Bandgeschichte und natürlich die Hits unserer brandneuen EP „Does our Generation is Lost?“.

Einlass: 20 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: pay what you want!

Im Anschluss an den Gig ist die Tanzfläche eröffnet. Da werden wir aus der Konserve noch unsere musikalischen Helden abfeiern.

Wir freuen uns auf einen schönen Abend!

Chris, Nigel, Locke, Benson & Timothy

Freitag, 12. April 21:00 Tiktaalik / Tillamanda (Dub und TripHop). Eintritt tba

Ein Konzertabend im Zeichen von Dub + Trip Hop:

Muss man Tillamanda im Djäzz Kontext noch vorstellen? Wohl kaum. Ungezählt sind seine Abende hinterm Plattenteller, Mischpult und auf der Bühne; u.a. mit Knarf Rellöm. Heute Abend mit einer ganz eigenen Interpretation von Live-Dub.

Tiktaalik Tiktaalik ist ein estländisch/deutsches Trip-Hop/Electronic Music Duo bestehend aus Sängerin Layn und MoS Renaud. Seit der Gründung im Sommer 2016 wurde Tiktaalik für über 40 Gigs gebucht und besticht durch Layn’s präsente Bühnenshow und den dynamischen und fetten Live-Sound, der auch durch Gastmusiker (Percussion, Violine und Trompete) veredelt wird. Wenn man eintaucht in die Musik von Tiktaalik, fühlt man sich direkt verortet in die Weiten und Tiefen Islands. Dünne Eisschichten und heiße Geysire ziehen an einem vorbei. Vor allem wenn man dann auch die faszinierenden Melodien der Sängerin vernimmt, fühlt man sich unweigerlich an Björk erinnert. Und doch ist der Gesang weit entfernt von einer Kopie. Die eigene Ausdrucksweise, das Spiel mit ihrem Stimmsound, ihre grenzenlose Emotionalität nimmt den Hörer buchstäblich gefangen und mit auf die Reise durch die Geschichte ihrer Songs. Das Debut-Album von Tiktaalik ist unglaublich spannend und vielfältig. Kaum hat man sich eingeigelt in die Schönheit und Weichheit der ruhigen Songs und Synthesizer, da reißt einen ein bewusst eingesetzter Trip-Hop-Beat aus seiner Entspanntheit. Die Klangbreite der elektronischen Sounds ist fesselnd, aber auch Jazz-Elemente klingen hier und da an, wenn echte „analoge“ Instrumente wie z.B. Streicher auftrumpfen und eine melodiöse Interessantheit in die Songs schleusen, die man zunächst im Entferntesten nicht vermutet hat. Tiktaalik faszinieren wie Polarlichter im kühlen Norden. Eine Erscheinung, die man festhalten möchte. Kräftig und zart zugleich.

Samstag, 13. April 21:00 DJ Abend. Weitere Infos in Kürze

Montag, 15. April 20:00 Burger Weekends + Neon Bone. Poppunk. Eintritt tba

„The Burger Weekends are a hot and tasty Pop-Punkrock & Roll / Bubblegum Punk Band from Osnabrück, Germany. These three guys are Rock & Roll Highschool students with lessons in „Ramones“, „Lookout Records“ and „Burger Party“! They started in springtime 2014 and played more than 90 shows in Germany, Belgium, Netherlands, France, Switzerland, Italy, Austria and Finnland. New release Dead Romance EP (Wanda Rec./Monster Zeor Rec./Bartolini Rec.) was a huge success featuring airpalys at Radiostations all around the world and more and more shows all across Europe in 2019.“

Neon Bone

„What started 2010 as a one-man-band, doing demos in his basement in Münster, Germany has taken a life of its own. Raw yet poppy punk-rock in the veins of bands like The Queers, M.O.T.O., Parasites, Travoltas and Ramones. Neon Bone already toured Europe and the USA, and is ready for more. True punkrockers, they still exist in 2019!“.

Samstag, 20. April 20:00 Soli Konzert für EXIT Deutschland mit Band1 Jin & Hang Cliqq, Akzent one, PTK. Eintritt tba

Mehr Infos in Kürze…

Sonntag, 21. April 22:00 Audiofashion im Rahmen von „Nachtstrolche – Eine Nacht in Duisburg #2“

Die Nachtrolche sind wieder zurück in Duisburg und erwecken die Stadt an Ostern 2019 zum zweiten Mal. Noch mehr DJs , noch mehr Musik, noch mehr Tanzen.

Bei uns zu Gast: Audiofashion (Elektro/House/Rap/Trap) w. Deckstarr, Schulz & Ali

Freitag, 26. April 21:00 MC Trojan presents: Sound Dimension. (Rocksteady, Ska, Northern Soul, Early Reggae & Motown). Eintritt frei

Heiße Drinks und coole Sounds. Hochenergetisches Musikvergnügen mit MC Trojan bei der Sound Dimension im Djäzz: Authentic Ska, Sweet Rocksteady, Early Reggae, British Two Tone, Jamaican R’n’B & Jazz, Tamla Motown & Northern Soul

Samstag, 27. April 20:00 AzudemSK • Blessed in Dreck Album Tour 2019 (Hip Hop). Eintritt 15 EUR

Finally zurück in Duisburg. Der Exil Berliner kommt im Februar mit seinem neuen Album und fackelt den Keller ab.

Dazu ist Dortmund noch mit im Haus und Krupplyns Finest Hinz & Kunz sind mit dabei.

AzudemSK „Blessed in Dreck“ Infos:

Das neue Album „Blessed In Dreck“ erscheint am 01.02.2019 über HHV.

Features kommen von Lord Folter & Pöbel MC. Das Album ist komplett in einem Tempo geformt. Die 86,5 bpm gehen auf Geburtsmonat & -jahr des Künstlers AzudemSK zurück.

Die 12 Produktionen stammen von 12 Produzenten, u.a. Orange Field, B-Side, Flitz&Suppe, Pavel und Spaze Windu. Cuts von Mighty Maigl, DJ Robert Smith und Educut.

Samstag, 27. April 23:00 True Legends präsentiert Bambule – DeutschRap Spezial. Eintritt 5 EUR

Wir haben mal Bock einen Abend lang den Schwerpunkt auf Deutsch Rap zu setzen und pumpen den heissen Scheiss von Shacke One , AzudemSK , SSIO , Retrogott , Savas , Too Strong , Lakmann und den Untouchabels , Umse und vielen mehr…….

„Hip Hop lebt , wenn sich auch dein Arsch mitbewegt“

Dienstag, 30. April 22 Uhr. Tanz in den Mai / Der 16. Djäzz Geburtstag. Eintritt 5 EUR

Wir werden 16 und wie es sich für gute Teenies in der Pupertät gehört, drehen wir noch mal richtig auf bzw. durch. Ausgewählte Tonträger aus dem Schallarchiv von unser Djs – kredenzt in Form der guten alten gemischten Party. Einmal alles, was wir schon immer geliebt haben: Indie, Elektro, Pop, Soul, Hip Hop, Big Beats und das ganzen Drumherum. Tanzen statt rumstehen. Und nicht um ein Uhr ins Bett müssen.