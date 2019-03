Freizeit-Vorschläge für Aktivitäten

Freizeit. Mit der Bedeutung dieses Begriffs können tatsächlich viele Menschen nicht wirklich etwas anfangen. Berufstätige Menschen fordern immer mehr Freizeit, aber wenn sie dann da ist, sind viele überfordert und wissen damit nichts anzufangen. Die Stiftung für Zukunftsfragen hat knapp 2.000 Bürger befragt und in einer repräsentativen Studie festgestellt, dass Musizieren, Malen und Dichten zu den unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen gehören. Dagegen dominieren das Fernsehen, die Social Medien sowie das Internet die Freizeitaktivitäten der Deutschen.

Viel regelmäßiger als früher treiben die Deutschen dagegen Sport. Allerdings bleibt in den vergangenen Jahren für die reine freie Zeit auch oftmals weniger Raum, weil Job, Schule und anderweitige Verpflichtungen kaum Zeit übrig lassen. Im Durchschnitt haben die Deutschen täglich drei Stunden und 30 Minuten Freizeit. Da stellt sich für viele die Frage, was sie damit anfangen sollen

Freizeitaktivitäten

Zeit mit einem Haustier zu verbringen

Wer weder Hund, Katze oder ein sonstiges Haustier besitzt, kann sich für seine Freizeitgestaltung eins anschaffen. Haustiere benötigen regelmäßige Pflege, wollen versorgt sein und sie können helfen, Freizeit sinnvoll zu nutzen. Mit einem Hund kann man stundenlang spazieren gehen und neue Leute kennen lernen. Hundebesitzer sprechen immer gerne mit Gleichgesinnten und mit ihnen kommt man schnell in ein Gespräch. Das örtliche Tierheim ist für die Anschaffung eines Haustiers die beste Anlaufstelle.

Sport treiben

Schwimmen beispielsweise gehört zu den gesündesten Sportarten. Schwimmen kann man zu jeder Jahreszeit – entweder im Hallen- oder im Freibad. Auch Thermen bieten sich an und im Sommer laden Badeseen und auch Talsperren zum Schwimmen ein. Auch Tennis ist eine Sportart, der man sich in seiner Freizeit widmen kann. Als Mitglied in einem Club oder Verein hat man viele Möglichkeiten neue Freunde kennen zulernen, um sich regelmäßig für ein Match zu treffen oder um sich gemeinsam Turniere anzuschauen. Radfahren ist ebenfalls total gesund und stärkt den Körper sowie Herz- und Kreislauf. In vielen Orten gibt es Gemeinschaftsgruppen, die sich regelmäßig treffen, denen man sich anschließen und gemeinsam Radtouren machen kann.

Mit Sport und Bewegung tut man sich selbst generell etwas Gutes. Egal, ob man mit Gewichten trainiert oder im Wohnzimmer Liegestützen macht. Der Trainingsplan sollte sich an die Zeit anpassen, die zur Verfügung steht. Selbst bei wenig Freizeit, können 15 bis 30 Minuten täglich drin sein. Wer viel freie Zeit kann, kann laufen gehen oder regelmäßig im Fitnessstudio trainieren und dabei Gewichte stemmen oder auf den Crosstrainer gehen.

Nebenbei Geld verdienen

Viele Menschen arbeiten in ihrer Freizeit und verdienen sich Geld nebenbei. Als Kellnerin oder Mitarbeiterin an der Theke in einem Gasthaus, Cafe, Bistro, Disco oder in einer Lounge lässt sich nicht nur Geld verdienen, sondern auch Kontakte knüpfen. Geld nebenbei verdienen sich viele Menschen auch mit Spielen in einem Online Casino. Hier hat man die Qual der Wahl beim Auswählen der zur Verfügung stehenden Games, mit denen man Geld gewinnen kann: Die Anbieter haben Roulette, Poker, BlackJack oder Spielautomaten in ihrem Portfolio. Welche Plattform sich für welche Spiele eignen, kann hier in Erfahrung gebracht werden: www.betrug.org.

Beauty-Tag einlegen

Eine schöne Aktivität ist auch für die frei Zeit, sich einen Beauty-Tag zu gönnen. An diesem Tag beginnt man im Fitnessstudio oder geht joggen. Danach bietet sich ein Saunagang an. Zu Hause geht dann Wellness und Spa weiter mit einem Körperpeeling, einer Gesichtsmaske und einem frisch gepressten Orangensaft. Maniküre und Haarkur dürfen bei dem Verwöhn Programm natürlich nicht fehlen und auch nicht das beruhigende Kräuterbad. Danach lässt es sich herrlich auf der heimischen Couch oder im Bett faulenzen. Mit einem Buch in der Hand und einem Glas Sekt klingt der Beautytag aus.

Couch surfen in einer fremden Stadt

Jeder hat den Wunsch einmal diese oder jene Stadt zu besuchen. Das geht beim Couchsurfing wunderbar und man kann sich spontan dazu entschließen. Denn hierbei übernachtet man gratis bei anderen Menschen und lernt auf unkomplizierte Weise nicht nur fremde Städte und Orte, sondern auch neue Menschen kennen. Diese Übernachtungsmöglichkeiten zum Nulltarif findet man im Internet.