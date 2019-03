Fortuna Düsseldorf unterliegt Eintracht Frankfurt mit 0:3 – Stimmungsboykott für fangerechte Anstoßzeiten

Montagabend stieg in der MERKUR Spiel-Arena das Bundesligaduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind aktuell sowas die die „Mannschaft der Stunde“ in der Bundesliga, während die Hessen aktuell auch auf internationalem Parkett glänzen. Am vergangenen Donnerstag empfingen die Frankfurter Inter Mailand. Das Team von Chef-Trainer Adi Hütter erkämpfte sich ein 0:0. Ein Ergebnis welches für das anstehende Rückspiel am Donnerstag in Mailand alle Türen offen lässt. Kevin Trapp aus der Gerry Ehrmann Schule hielt übrigens einen wichtigen Strafstoß. Mit einer Portion Glück wäre ein Sieg der Hütter-Elf nicht unverdient gewesen.

Nun stand also das Spiel bei der Fortuna an. Die Frankfurter befinden sich aktuell auf Wolke 7, was in Düsseldorf ähnlich ist. Friedhelm Funkel strahlt eine brutale Ruhe auf den Verein aus. Das Team ist eine echte Einheit. Gerade die Mitarbeiter im Staff kämpfen für das Lizenz-Team, da die Stimmung super ist. Abläufe wurden professionalisiert. Funkel in seinen alten Tagen entwickelt sich mit der jungen Trainergeneration, lernt von seinen beiden Co-Trainern Kleine und Bellinghausen. Nach dem beeindruckenden Erfolg auf Schalke folgte nun das Heimspiel gegen die Hessen.

Die Ultra-Szene boykottierte das Spiel. Die Gründe für den Boykott erklären sich aus der Anstoßzeit. Montagabend 20:30 ist für viele Fußballfans einfach aus beruflichen Gründen nicht machbar, aber auch nicht tragbar. Aktuell distanziert sich die Bundesliga von ihrer Basis. Das war der Samstagnachmittag, 15:30 Uhr. Für das Abendspiel um 18:30 Uhr haben viele Fans noch Verständnis, aber eben nicht für die Splittung auf etliche Tage. So geht u.a. auch die Spannung in der Konferenz verloren. Trotz des Boykottes wurde der Montagabend zum Fußballfest. Die 41419 Zuschauer in der Arena sahen ein echt attraktives Bundesliga-Spiel. Eine taktisch sehr disziplinierte Hütter-Elf, aber eben auch eine sehr spielstarke F95-Elf, der es immer wieder gelang Nadelstiche in die Offensive zu setzen. Am Ende des Tages hatten die Gäste aber rund 55 % Ballbesitz, was sich auch am Ergebnis wiederspiegelte. Die Düsseldorfer hatten viel Pech, ein Foul-Elfmeter wurde nach Video-Beweis von Schiedsrichter Robert Hartmann revidiert. Unglücklich, denn alle Emotionen gehen somit verloren. Zur Halbzeitpause mussten sich beide Teams mit einem 0:0 begnügen. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste einige Impulse. Belohnt wurde das Engagement der Eintracht mit einem Führungstreffer von Paciencia in der 48. Spielminute.

Haller-Doppelpack festigt der Eintracht den Dreier

In der Endphase drehte ein Protagonist richtig auf, denn Haller war der Mann des Abends. Mit seinen zwei Treffern in der 90. Und 90 + 2 festigte der den Dreier. Ärgerlich war es, dass die Fortuna am Ende des Tages so deutlich unterlag, denn das Spiel fand auf weite Strecken der Partie auf Augenhöhe statt. Nun darf man gespannt sein, wie sich die beiden Teams im weiteren Saisonverlauf entwickeln. Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf sind zwei Traditionsvereine die nach langer Zeit mal wieder richtig am Leben sind. Den Fans sei es gegönnt!

Trainerstimme Adi Hütter: „Am Ende des Tages feierten die Gäste aus Frankfurt einen 3:0 Sieg in Düsseldorf. „Der Sieg für uns viel sicherlich etwas höher aus, als das Spielgeschehen tatsächlich war. Wir wussten, dass die Fortuna uns ordentlich fordern wird. Letztlich wurde ein spannendes Fußballspiel.“