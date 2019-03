Duisburg: NPD setzt sich für Duschbus für Obdachlose ein

Eine Pressemeldung der NPD Duisburg

Die NPD im Rat der Stadt Duisburg setzt sich mit einer aktuellen parl. Initiative dafür ein, dass auch in Duisburg ein Duschbus für Obdachlose eingeführt wird. In der Hansestadt Hamburg findet zur Zeit ein Modellprojekt unter dem Motto: „Duschbus für Obdachlose – Waschen ist Würde!“ statt. Eine private Hilfsorganisation sammelt dort Gelder, um einen alten Linienbus des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) in einen Duschbus umzubauen.

Jedes Jahr steigt in der BRD die Zahl der obdachlosen Menschen. Viele dieser Obdachlosen haben nicht die Gelegenheit auf eine Waschmöglichkeit zurückzugreifen. Eine mangelnde Hygiene sorgt für ein mangelndes Selbstwertgefühl und ist zudem auch Grundlage für etliche Krankheiten. Solange Obdachlosen, im Gegensatz zu anderen Personengruppen, keine Wohnungen und/oder Wohnanlagen zur Verfügung gestellt werden, müssen auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie „waschen“ durch Dritte in die Hand genommen werden.

Die NPD im Rat möchte nun von der Verwaltung u.a. wissen, ob man über die DVG einen ausrangierten Linienbus für ein solches Sozialprojekt erhalten könnte, bis wann ein solches Projekt umgesetzt sein könnte und welche Haushaltsstellen dafür belastet werden würden.

Die komplette Anfrage kann in den nächsten Tagen über das städtische Ratsinformationssystem und unter www.fb.com/npdimratduisburg eingesehen werden.