Duisburg: Ein Praktikum bei Pater Tobias

Pierre Bardak berichtet über sein Schülerpraktikum

Mein Name ist Pierre Philippe Bardak, ich komme aus Duisburg-Röttgersbach. Ich bin Schüler der 10. Klasse des Kopernikus Gymnasiums in Duisburg-Walsum nebenbei trainiere ich das Tauchen und bin seit ca. 5 Jahren begeisterter Messdiener in der Gemeinde St. Hildegard. Ich habe mir das zweiwöchige Praktikum bei Pater Tobias ausgesucht, weil ich selber Priester werden möchte. Der Grund dafür, dass ich mein Praktikum bei Pater Tobias und bei keinem anderen Priester gemacht habe ist die Seelsorge, die der Pater in der Herz-Jesu-Gemeinde in Neumühl ausübt. Durch die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, der Internetseite von Pater Tobias (pater-tobias.de) und die zahlreichen Presseberichte, wurde ich auf die seelsorglichen Tätigkeiten des Paters aufmerksam und weckten bei mir großes Interesse. Die Seelsorge ist ein sehr wichtiger Bereich im Priesteramt, allerdings ist es sehr schwer auch als Messdiener einen guten Einblick in diesen Bereich zu finden. Pater Tobias hat einen sehr ausgeprägten Seelsorgebereich mit sehr vielen Taufen, Hochzeiten, Kommunionkindern, verschiedene Angebote von Gottesdiensten und Beerdigungen und als Praktikant konnte ich diesen sowohl mit Pater Tobias selbst als auch im Projekt Lebenswert und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern miterleben. Dort im Projekt LebensWert wir jeden Tag die Nächstenliebe umgesetzt und gelebt, so dass hier Kirche ganz nahe bei den Menschen ist.

Viel neues Lernen

In dem Praktikum konnte ich viel Lernen und sehen, von der normalen Sonntagsmesse über Hausmessen und Traugespräche bis zur Karnevalsfeier im Agnesheim. Die Traugespräche waren nicht ganz so interessant, da hier erst einmal „nur“ Formalien besprochen wurden, dafür konnte ich bei den Messen viel neues Lernen. Mir wurde alles erklärt von den Glockenfolgen vor den Messen bis zu liturgischen Einzelheiten, ich durfte zum ersten Mal Lektor sein und ich habe sonst alle Abläufe kennengelernt. Vor vielen Menschen die Lesung vortragen, war für mich eine tolle Übung. Ich habe auch viele Hausbesuche mitgemacht und ich finde es sehr schön, dass Pater Tobias es Jesus in Form der Hostie ermöglicht zu den Menschen zu kommen, die es nicht mehr schaffen in die Kirche zu gehen. Dasselbe wird ermöglicht bei den Messen in den Altenheimen. Ich durfte auch bei einer Messe im Altenheim dabei sein und habe so miterlebt das die Kirche heute auch in der Lage ist die älteren Menschen nicht zu vernachlässigen. Ebenfalls war ich bei einigen Veranstaltungen dabei, die auch Pater Tobias besucht hat. Er hat mir erklärt, dass Kirche heute und in Zukunft nur funktionieren wird wenn wir als Christen aufeinander und auf alle eingehen. Ich konnte während meines Praktikums viele neue Dinge lernen und diese Erfahrungen haben mir auf jeden Fall im positiven Sinn bei meiner Berufswahl zum Priester geholfen.

Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, die ihre Zeit für mich aufgeopfert haben um mir die Kirche und die Seelsorge näher zubringen.