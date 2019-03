SPIEL DOCH! in Duisburg vom 29.-31.03.2019

Wie sich gezeigt hat, war die Idee einer Frühjahrsmesse für Brettspiele ein absoluter Volltreffer!

Über 100 Aussteller und Marken werden auf der SPIEL Doch! in Duisburg 2019 vertreten sein. Damit ist die für 2019 eingeplante Ausstellungsfläche komplett ausverkauft! Auch dieses Mal kann die Messe wieder mit zahlreichen Events aufwarten, die 2018 in den Schatten stellen werden.

U.a. treten beim Crazy Kick-Turnier die Sieger aus den Vorrunden in den Finals gegen Promis an, bestehend aus den Ex-Fußballprofis Jens Nowotny und Carsten Ramelow sowie dem Carcassonne-Autor Klaus-Jürgen Wrede und AndorAutor/Illustrator Michael Menzel. Am Hans im Glück-Stand kann eine Partie Giant Carcassonne auf einer riesigen Spielfläche gegen Klaus-Jürgen Wrede (Autor des Spiels) sowie Moritz Brunnhofer (Hans-im-Glück Verlagschef) gespielt werden, um tolle Preise zu gewinnen.

Außerdem findet auf der SPIEL DOCH! in Duisburg die Qualifikation für die Deutsche Klask-Meisterschaft statt!



Des Weiteren werden zwei anspruchsvolle Workshops für Spieleerfinder und solche, die es vielleicht noch werden wollen, angeboten. Der Erfolg der Messe zeigt sich auch an der stetig wachsenden Liste von Spiele-Neuheiten, die auf der SPIEL DOCH! in Duisburg erstmals zu sehen und spielen sein werden! Die Neuheiten-Liste, die laufend aktualisiert wird, ist auf der Webseite unter www.spieldochmesse.com einsehbar.



Da auch mit einem höheren Besucheraufkommen zu rechnen ist, wird empfohlen, den Vorverkauf auf www.spieldoch-messe.com zu nutzen, um langes Anstehen zu vermeiden.