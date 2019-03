Duisburg: Die Stadt Montan – Industrie und Hafen | Ausstellung Dmitrij Surkov

Seit seiner Übersiedlung nach Hamburg im Jahre 1999 lebt und arbeitet der aus Bischkek in Kirgisien stammende Künstler in Deutschland. Im Jahr 2008 zog Surkov in die Stadt Montan, den größten Binnenhafen der Welt und Stahlstandort. Duisburg ist seitdem sein Lebensmittelpunkt, die Region Focus seiner Bilder.

Der Text zu seiner Ausstellung im Binnenschifffahrtsmuseum Duisburg beschrieb im Hafenjubiläumsjahr 2016 sehr treffend, dass „ die Hafenstädte sein gelebter Traum wurden, Melodie für seine Kunst. Er war begeistert von Schiffen, Hafenkränen, Stahlkonstruktionen. Faszinierend war für ihn dabei die Kraft, die Größe, das Gewaltige, was in seinen Bildern auch sehr ausdrucksstark vermittelt wird. Seine expressive und pastose Malweise entspricht seinem Gefühl von Größe und Kraft, die das Motivische für ihn ausmacht… es entstehen Bilder, die durch Pinselduktus und Farbigkeit eine große Dynamik ausstrahlen, ein farbiges Stück Duisburg. Hinter der Person Dmitrij Surkov steckt eine Persönlichkeit, die sich durch einen starken Willen auszeichnet, ein Willen, seine persönlichen Eindrücke mit den Mitteln der Malerei auszudrücken. Dass er als Autodidakt ein sehr besonderes Geschick hat, beweisen nicht nur seine Industrie-, Stadt- und Hafenbilder aus Duisburg, sondern sein gesamtes künstlerisches Oeuvre, vor allem Akte, Stillleben und Portraits“.

Die Ausstellung ist bis Ende Juni zu den Öffnungszeiten des Mercator – Buchladens am selben Standort geöffnet: montags bis donnerstags jeweils von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr.

Zur Ausstellungseröffnung präsentiert das Weingut Bergdoldt-Reif & Nett ausgesuchte Weine aus der Pfalz.

Ausstellungseröffnung Die Stadt Montan – Industrie und Hafen | Dmitrij Surkov

Samstag, 9. März 2019, 18:00 Uhr

ruhrmed KULTURforum | Dammstr. 25 | 47119 Duisburg-Ruhrort

Eintritt frei

