Neuer Webauftritt für die Duisburger Mercatorhalle

Im Zeitalter von web 4.0 ist eine digitale Präsenz für eine Veranstaltungsstätte, wie die Mercatorhalle, ein Muss. Die neue Webseite der Mercatorhalle zeigt sich modern und innovativ. Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, erklärt stolz:

“Wir sind sehr froh, nun die neue Webpräsenz der Mercatorhalle der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Sie besticht durch ihr modernes Design und verdeutlicht das umfangreiche Angebot unserer gefragten Veranstaltungsstätte.“

Neben detaillierten Informationen zu den individuellen Räumlichkeiten der Mercatorhalle, umfasst die neue Webseite ebenfalls einen Rundumblick über die Leistungen sowie die anstehenden Events in der Halle.

Patrick Kötteritzsch, Stabsbereichsleiter Marketing der Duisburg Kontor GmbH, bestätigt: „Der neue Webauftritt ermöglicht es Veranstaltern und Besuchern die Mercatorhalle virtuell, in Form von beeindruckenden 360 Grad Aufnahmen, neu zu erleben und direkt mit den Ansprechpartnern vor Ort in Kontakt zu treten.“

Getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“ verdeutlicht die Webseite das umfangreiche Angebot an Serviceleistungen für die potenziellen Veranstalter in der Mercatorhalle.

Weitere Informationen erhalten Sie auf e

