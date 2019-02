Duisburg: Funkenschlag beim Karneval im Lokal Harmonie

Elke Fritzen trifft am Karnevalssonntag, 3. März 2019 um 18 Uhr Robert Bosshard im Lokal Harmonie

Elke Fritzen ist eine Art Brückenbauerin, die statt Landmassen Menschen verbindet. Ob in der humanitären Hilfe, in der Familienbetreuung, in Wohnprojekten oder der Arbeit in Vereinen, die sie auch schon mal mitbegründet, immer geht es darum anzupacken und Potenziale freizusetzen.

Robert Bosshard, gebürtiger Schweizer, der nach einem Gastspiel an der Ruhr-Universität Bochum zunächst als Stadtplaner und Soziotherapeut im Ruhrgebiet Wurzeln geschlagen hat, nimmt seine Wahlheimat seit Jahrzehnten mit Argusaugen unter die Lupe, verbindet den Blick des Soziologen mit dem des bildenden Künstlers, Schriftstellers und Filmemachers

Was ist zu erwarten wenn diese beiden unruhigen Zeitgenossen aufeinandertreffen? Zugegeben, wir wissen es selbst nicht. Im günstigen Fall ein diskursiver Funkenschlag, an dem sich die Frage, wie es weitergehen kann, mit dem Ruhrgebiet im Allgemeinen und mit Duisburg im Besonderen, neu entzündet.

Doch Vorsicht!

Es ist gut möglich, dass einem der Apfel der Erkenntnis mit Humor in den Hals gerammt wird. Wie das so ist mit derart verabreichtem Kernobst – der ein oder andere Bissen könnte im Hals stecken bleiben.

Vielleicht entwickeln Fritzen und Bosshard aber gleich ein passendes Heimlich-Manöver, um die garstigen Stücke wieder zu lösen. Wie an jedem Sonntag im Lokal laden wir im Anschluss ein die neuen Impulse gemeinsam in Verbindung mit einem delikaten Imbiss zu verdauen.

An einem Sonntag im Lokal…

– das ist ein Salon der besonderen Art. Hier sind einmal im Monat in teils szenischen Lesungen spannende, provozierende und unterhaltsame Texte, teils auch ihre Autoren selbst lesend zu erleben. Vorträge zu brennenden Themen der Zeit und Diskussionen auf Augenhöhe zwischen Künstlern, Literaten, Wissenschaftlern und dem Publikum werden angeboten. Des weiteren sind Performance, Public Act und kleine Inszenierungen immer wieder Teil des Programms. Künstler und Publikum treffen sich live zu künstlerischen Eindrücken, im persönlichen Gespräch und stets bei gepflegten Getränken und einem besonderen delikaten Imbiss von Gastgeberin Adriana Kocijan.

Der Eintritt ist immer frei(willig), das heißt der Hut geht rum.

An einem Sonntag im Lokal | Wohin gehst DU?

Sonntag, 3. März 2019, 18 Uhr

Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119 Duisburg-Ruhrort

Eintritt frei(willig)

Teilen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Pocket

Mehr

Drucken