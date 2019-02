Fortuna Düsseldorf empfängt den Club zum Abstiegskampf

Am Samstagabend steigt in er MERKUR-Spielarena ein echter Knaller, denn der 1. FC Nürnberg ist zu Gast in Düsseldorf. Die Elf von Friedhelm Funkel empfängt den sehr angeschlagenen FCN zum Top-Spiel des Samstages. Das Team von Interims-Trainer Boris Schommers wird das Team zum zweiten Mal als Chef an der Seitenlinie betreuen, unterstützt wird er von Club-Legende Marek Mintal der ihm als Co-Trainer zuarbeitet.

Aktuell befinden sich die Nürnberger auf dem letzten Tabellenplatz, während die Fortuna unter ihren Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel voll im Soll ist. Ein Heimsieg gegen den Club würde die Situation komplett entspannen. Der Klassenerhalt wäre dann im Endspurt der aktuellen Spielzeit greifbar nah und für den Club, aber auch der Stadt sehr wichtig. Personell wird es beim FCN sicherlich zum BVB Spiel wenige Änderungen geben. Das Trainerteam vertraut weiterhin auf Christian Mathenia als Nummer 1 zwischen den Pfosten. Der ehemalige Mainzer war u.a. ein Garant für den Punktgewinn gegen den Tabellenführer aus Dortmund. Funkel und sein Team dagegen müssen wieder im Tor auf Michael Rensing verzichten. Für ihn wird der neuverpflichtete Drobny im Kasten stehen. Der Oldie bringt für die anstehenden Aufgaben aber das entsprechende Know-How mit.

Anstoß ist um 18:30 Uhr in der MERKUR-Spiel Arena

