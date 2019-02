MSV Duisburg: 2:3-Heimpleite gegen den 1. FC Union Berlin

Wieder einmal konnte der MSV Duisburg nicht gewinnen und bleibt Schlusslicht der 2. Liga. Der heutige Gegner Union Berlin konnte Köln überholen und setzt sich auf den 2. Platz. Die Auswärtskrise für Union Berlin scheint somit beendet, die Abstiegskrise beim MSV Duisburg hingegen weiterhin zugegen.

Während Union Berlin Höhenluft schnuppern kann, krebsen die Zebras im Keller der Tabelle herum. Die Mannschaft unter Trainer Urs Fischer konnte sich heute 2:3 durchsetzen. Zunächst hatten die Duisburger auf ein Remis gehofft, doch kurz vor Abpfiff sicherte Sebastian Andersson den Sieg fürs Berliner Team. Zuvor brachte Robert Zulj in der 11. Spielminute mit 0:1 in Führung, doch Havard Nielsen konnte in der 45. Spielminute zum 1:1 einnetzen. Während Lukas Fröde in der 56. Spielminute für die Zebras zum 2:1 aufstockte und somit auf Heimsieg hoffen ließ, versalzte Marcel Hartel in der 64. Spielminute den Zebras die Suppe und versenkte das Leder zum 2:2. Letzt endlich war es Sebastian Andersson, der den Zebras in der 89. Spielminute den Todesstoß zum 2:3 versetzte. Für die Gäste drei verdammt wichtige Punkte für den Aufstieg, für die Zebras ein Desaster.

Die Gäste dominierten bereits mit Anpfiff das Spiel. 12.316 Zuschauer sahen bei frühlingshaften Temperaturen eine echte Zitterpartie, bei der es Schlag auf Schlag ging. Zunächst waren es Carlos Mane der Zulj den Ball zuspielte. Dieser wiederrum konnte aus kurzer Distanz zur Führung einnetzen. Die Berliner waren auch in Folge weiterhin spielbestimmend und zeigten sich weitaus überlegener als die Gastgeber. Ideen bei den Zebras waren zugegen, dennoch sollten diese nicht belohnt werden. Denn Andersson und Hartel verpassten gleich zwei mögliche Treffer.

Die Zebras waren sichtlich bemüht, wurde aber nur lückenhaft gefährlich für die Gegner aus Berlin. Während in der 18. Spielminute Oliveira Souza mit einem Freistoß an Torhüter Rafał Gikiewicz scheiterte, zeigte sich Nielsen in der Nachspielzeit treffsicherer. Die Zebras wirkten daraufhin aufgeweckter und legten zum 2:1 durch einen Kopfball von Fröde nach. Die Berliner verdrängten im weiteren Spielverlauf die Duisburger aus dem Strafraum und kamen durch Hartel zum 2:2 Ausgleich. Doch die Gäste spielten von Anfang an auf Sieg und holten ihn sich auch. Andersson traf per Kopfball zum Sieg.

Für den MSV Duisburg geht es am kommenden Sonntag nach Aue. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

