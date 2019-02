Duisburg: Stammtisch für Menschen mit Demenz – Novitas BKK und thyssenkrupp lassen alte Zeiten aufleben

Gemeinsam mit thyssenkrupp Steel lädt die Novitas BKK einmal im Monat zu einem Stammtisch für Menschen mit Demenz ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an frühere thyssenkrupp-Mitarbeiter und ihre Angehörigen. Ganz gleich, ob sie in der Verwaltung, im Stahlwerk, in der Kokerei oder bei Eisenbahn und Häfen beschäftigt waren.

„Wir beobachten oft, dass besonders Männer, die an Demenz erkrankt sind, aufblühen, wenn sie sich an ihren Arbeitgeber erinnern“, weiß Susanne Wißmann, Pflegeberaterin bei der Novitas BKK. Gemeinsam mit thyssenkrupp Steel entstand so die Idee zu einem regelmäßigen Austausch.

Jedes Treffen beginnt zunächst mit der Frage „Was gibt es Neues bei thyssenkrupp?“. Ehemalige Mitarbeiter von thyssenkrupp Steel berichten über Aktuelles aus den Werken. Im Anschluss wird gemeinsam gespielt und gesungen – zum Schluss immer das Steigerlied.

Der Stammtisch findet einmal monatlich an einem Mittwochnachmittag in der Begegnungsstätte AWOcado in Duisburg-Hamborn statt. Das Angebot richtet sich auch an Interessierte anderer Krankenkassen; ausreichend für eine Teilnahme ist ein persönlicher Bezug zum Unternehmen thyssenkrupp. Wenn Sie sich anmelden möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Susanne Wißmann, Novitas BKK: 0203/545 8273.