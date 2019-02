Stadtsportbund Duisburg: Qualifizierung im Sport 2019

Die Nachfrage nach qualifizierten Übungsleiter*innen in den Sportvereinen steigt! Daher bietet der Stadtsportbund Duisburg auch 2019 wieder mehr als 60 Aus- und Fortbildungen für alle Interessenten, die sich ehrenamtlich im Sportverein engagieren möchten, an.

Darunter auch die Basis aller Ausbildungen die sogenannte Übungsleiter –C Ausbildung.

Inhalte der Ausbildung sind u.a. das Leiten von Gruppen, die Grundlagen zum methodischen Arbeiten im Sport, der Aufbau von Sportstunden und die Planung der eigenen Karriere als Übungsleiter*in. Die Ausbildung wird vom erfahrenen SSB- Lehrteam geleitet und findet in Duisburger Sporthallen statt.

Für Erzieher*innen und pädagogische Fachkräfte der (Bewegungs-) Kindergärten sowie interessierte Übungsleiter*innen im Themenfeld „Kinder“ bietet der SSB Duisburg die Übungsleiter-B-Lizenz-Ausbildung „Zertifikat Bewegungsförderung in Verein und KiTa“ an. Nach dem erfolgreichen Absolvieren der Ausbildung wird ein Qualifikationsnachweis ausgestellt.

Über diese Ausbildungen hinaus werden zahlreiche Fortbildungen darunter am 09.02.2019, 1. Hilfe bei Sportverletzungen am 23.02.2019 sowie Yoga für mehr Ausgeglichenheit in der KiTa am 16.03.2019 angeboten. Hier erfahren die Übungsleiter*innen und Interessierte alles über das Themenfeld um später ihr neu erworbenes Wissen an ihre Sportgruppen weitergeben zu können. Dies Verspricht immer neue Trends sowie Interessante Sportangebote in den Vereinen.

Information und Anmeldung:

Stadtsportbund Duisburg e.V., Thorsten Tekampe, Bertaallee 8b, 47055 Duisburg, Tel.: 0203/ 3000- 815, Fax: 0203/ 3000- 888, E-mail: tekampe@ssb-duisburg.de, Homepage: www.ssb-duisburg.de

