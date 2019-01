AWO Duisburg: Für zupackende Kinder: Ferien auf dem Bau(Spielplatz)

Ferien mal anders: Der AWO-Bauspielplatz in Neumühl wird von Dienstag 23. bis Freitag 26. April zum Urlaubsort.

Die AWO-Integration macht Kindern von sechs bis zwölf Jahren in der zweiten Osterferienwoche ein Freizeitangebot. Jeweils von 9 bis 14 Uhr könnendie Feriengäste auf der Alexstraße im Stadtteil richtig was erleben. Die Mädchen und Jungen dürfen reiten und packen mit an, wenn es um die Arbeit im Stall geht. Sie machen den Garten frühlingsfit. Spiele hat die Leiterin Miriam Fastabend ebenso auf dem Programm wie das gemeinsame Kochen und dann frisch zubereitete Mittagessen gemeinsam zu genießen. Insgesamt zwölf Kinder können an der Ferienfreizeit teilnehmen. Der zupackende Urlaub auf dem Bau(Spielplatz) kostet 50 Euro.

Die Verpflegung ist im Preis inbegriffen. Anmeldung über Miriam Fastabend unter Telefon 0203 580484 oder fastabend@awo-integration.de.

