Assani Lukimya kommt zum KFC Uerdingen

Assani Lukimya läuft ab sofort für den KFC Uerdingen auf. Der Abwehrspieler hat zuletzt in China gespielt und stand bereits für Vereine wie Werden Bremen, Fortuna Düsseldorf und Hansa Rostock auf dem Rasen. Er kommt auf 86 Einsätze in der ersten und 69 Einsätze in der zweiten Bundesliga. In Krefeld unterschreibt er einen Vertrag über anderthalb Jahre und trägt fortan die Nummer 33. „Assani bringt viel Erfahrung mit und wird unsere Mannschaft noch einmal verstärken“, sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart.

