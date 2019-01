Duisburg: Five Boats zum Weltkrebstag in Pink

Ab Sonntag, 3. Februar, 20 Uhr, leuchten die Five Boats im Innenhafen pink. Mit der exemplarischen Farbwahl macht die Krankenkasse Novitas BKK auf den Weltkrebstag am 4. Februar aufmerksam. Eine pinke oder rosa Schleife gilt als internationales Symbol und soll Bewusstsein für Brustkrebs schaffen.

Auf dem Facebook-Kanal der Krankenkasse gibt es außerdem bis zum 10. Februar die etwas andere Themenwoche, unter anderem mit persönlichen Erfahrungen einer Mitarbeiterin der Novitas BKK ( ).

Wer das Farbspiel der Five Boats live bestaunen möchte, hat bis zum 10. Februar, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, die Möglichkeit dazu.

Die Novitas BKK hat mit ihrer Beleuchtung in der Vergangenheit schon häufiger überrascht und ein Zeichen gesetzt. So leuchteten die Five Boats zum Beispiel am Weltleukämietag in Rot, zur Earth Hour schaltete die Krankenkasse ihre Beleuchtung für eine Stunde ganz ab

