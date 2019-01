MSV Duisburg: Lichtstegplatten im Osten werden ausgebaut

Um den Spielbetrieb in der schauinsland-reisen-arena nicht zu gefährden, werden aktuell mehrere Lichtstegplatten, also die lichtdurchlässigen Teile des Tribünendaches in Richtung Spielfeldrand, entfernt.

Die Bauarbeiten konnten nicht eher beginnen, da bis zum Mittwoch, 23. Januar 2019, überhaupt nicht klar war, welche Platten entfernt werden mussten. Erst dann hatte der erste Gutachter erklärt, dass nicht Platten auf der zunächst von ihm genannten Nord/West-Seite entfernt werden müssen, sondern auf der schauinsland-reisen-Tribüne auf der Gegengeraden Ost.

Schäden im zunächst vom ersten Gutachter benannten Nord/West-Bereich wurden weder von einem zweiten Gutachter noch von der Stadionprojektgesellschaft festgestellt.

Mit Fertigstellung der bereits am Mittwochnachmittag begonnenen Maßnahme bis zum Freitag, 25.01.2019, wäre die Nutzung von Innenraum und Tribünen, die durch das Amt für Baurecht der Stadt Duisburg auf Grund des Gutachtens in der vergangenen Woche untersagt worden ist, wieder möglich.

„Das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen ist zuversichtlich, die entsprechenden Platten auch tatsächlich bis zum Freitagabend auszubauen. Dann steht den kommenden Spielen baurechtlich nichts im Wege“, bestätigt Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft.

Sollten die Arbeiten nicht bis zum Freitag abgeschlossen werden können, würde „die sogenannte Einzelgenehmigung in Abhängigkeit der Wetter- und Sturmlage für einzelne Spieltage eine Alternative darstellen, die allerdings für die Organisation der Spieltage höchst komplex wäre“, verdeutlicht Broska.