Duisburg: Infoveranstaltung – Wann wird’s Zeit für einen Gelenkersatz?

Oberarzt informiert im Pfarrheim St. Johannes in Homberg

Schon kleinste Bewegungen schmerzen, an längere Strecken zu Fuß ist gar nicht mehr zu denken: Fast jeder Dritte zwischen 40 und 50 Jahren leidet an Arthrose. Neben dem Kniegelenk ist das Hüftgelenk am häufigsten betroffen. Viele Patienten haben solche Schmerzen, dass sie sich nur noch wenig bewegen. Dies wiederum begünstigt Folgeerkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme.

Doch wann ist Gelenkersatz sinnvoll und welche OP-Methoden gibt es? Um Fragen wie diese zu klären, laden die Malteser Kliniken in Duisburg und die Krankenkasse Novitas BKK zu einem kostenlosen Info-Nachmittag am Mittwoch, 6. Februar, 16 Uhr, zum Thema Hüftgelenkersatz ein.

Veranstaltungsort: Pfarrheim St. Johannes, Marienstr. 2a, 47198 Duisburg-Homberg.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch unter 0800 65 66 900 (kostenfrei) oder online auf an.

Grigoris Amvrazis, Oberarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am Malteser Krankenhaus St. Johannes-Stift, informiert über Erkrankungen der Hüftgelenke und stellt knochenschonende Operationsmöglichkeiten vor. Anschließend steht der Experte für Fragen zur Verfügung.