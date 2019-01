MSV Duisburg: Stadionprojektgesellschaft prüft Ausbau der defekten Lichtstegplatten

Am Dienstag, 22. Januar 2019, fand eine Besprechung zwischen der MSV Duisburg Stadionprojektgesellschaft mbH & Co. KG, der MSV Duisburg GmbH und Vertretern des Amtes für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz der Stadt Duisburg statt.

Es liegen zwei Bewertungen zu den Lichtstegplatten am Dach der schauinsland-reisen-arena vor. Fest steht, dass einige Lichtstegplatten sich nicht mehr im ursprünglich genehmigten Zustand befinden. In dem Gespräch wurden der Stadionprojektgesellschaft Lösungskorridore aufgezeigt, um den Spielbetrieb in der Arena aufrechterhalten zu können. Neben dem Ausbau der Platten im betroffenen Bereich wurde auch ein Einzelgenehmigungsprozess je Spieltag nach Wetterlage diskutiert.

„Eine auf den jeweiligen Spieltag bezogene Einzelgenehmigung in Abhängigkeit der Wetter- und Sturmlage ist vor allem für die Organisation der Spieltage höchst komplex, weshalb wir den sofortigen Ausbau der betroffenen Lichtstegplatten in Erwägung ziehen und die Prüfung des Ausbaus heute Nachmittag bereits initiiert haben. Eine Entscheidung dazu wird morgen im Laufe des Vormittags getroffen,“ so der Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft Dirk Broska.

Auf Basis der beiden vorliegenden Gutachten haben die Fachleute gemeinsam entschieden, dass die Vorbereitungen für das für den Sonntag, 27. Januar 2019, geplante Drittligaspiel des KFC Uerdingen gegen Würzburg weiterlaufen können. Das schließt auch die Planung für das Heimspiel unserer Zebras am Freitag, 1. Februar 2019, gegen den SV Darmstadt ein.