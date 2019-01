Novoline Automatenspiele ganz einfach kostenlos spielen

Wer Spielautomaten kennt, dem ist Novoline automatisch ein Begriff. Die Kreationen des österreichischen Automaten-Herstellers sind dermaßen beliebt und verbreitet, dass der Markenname vielerorts schon als Synonym für Automatenspiel gilt. Mittlerweile gibt es sogar zahlreiche Möglichkeiten, . Doch warum sind gerade diese Slots so erfolgreich? Wir schauen uns im folgenden Bericht mal genauer an was Novoline auszeichnet und von anderen Herstellern unterscheidet.

Novomatic – Das Unternehmen hinter den Automaten

Novoline – Simpel und gut

Book of Ra – Das beliebteste Spiel

Novoline for Fun – Kostenlos spielen

Eine Liste der bekanntesten Games

Die Zukunft der Marke

Die Novomatic

Die Unternehmensgeschichte von Novomatic klingt ein wenig nach der klassischen “Vom Tellerwäscher zum Millionär” Story. Mit umgerechnet gerade mal 3600 Euro schaffte es Firmengründer Graf, den Grundstein für die heutige millionenschwere Aktiengesellschaft zu legen. Der ehemalige Fleischermeister startete schon 1974 zusammen mit Gerhard Brodnik ein Import-Geschäft mit Automaten, jedoch handelte es sich damals noch um Flipper-Geräte.

1980 kam dann der volle Durchbruch. Damals wurde die Spielautomaten-Welt revolutioniert und die Geräte wurden nun zusätzlich mit elektronischen Elementen versehen. Graf witterte ein Geschäft und produzierte nun eigene Geldspielgeräte im österreichischen Gumpoldskirchen. Heute hat die Novomatic-Gruppe weltweit 30.000 Mitarbeiter beschäftigt und betreibt 2100 Spielstätten. Der Jahresumsatz 2017 wird mit 2,5 Milliarden Euro beziffert.

Das Geheimnis ist die Einfachheit

In der heutigen Zeit sind moderne Automatenspiele meist vollgepackt mit Extras und komplexen Regeln. Manche Games haben über zwanzig Auszahlungslinien und sind ziemlich unüberschaubar. Nicht so bei Novoline. Der Hersteller setzt auf schnörkelloses Design und Gameplay. Gerade deshalb sind die Spiele wohl so beliebt. Die Spieler schätzen die Simplizität und bleiben Novoline meist treu.

Deutschlands bekanntestes Automatenspiel – Book of Ra

Benannt nach seinem Scatter-Symbol wurde dieser Klassiker 2005 in die Spielotheken eingeführt und bald wurde nichts Anderes in Deutschland mehr gezockt als Book of Ra von Novoline. Es handelt sich um einen klassischen Slot mit 5 Walzen und 3 Reihen. Der Forscher, welcher manchmal auch als Logo für Novoline fungiert, ist das hochwertigste Symbol des Spiels und bringt bei ausreichendem Erscheinen saftige Gewinne.

Das eigentliche Highlight sind jedoch die Freispiele, die durch das Buch-Symbol ausgelöst werden. Während diese laufen, strecken sich manche Zeichen über alle 3 Reihen auf den Walzen und verursachen somit ein Feuerwerk an Gewinnen. Der Slot hat einen geläufigen return to player Wert von 96% und trotzdem wird vielerorts behauptet, dass Book of Ra öfter Gewinne ausschüttet als andere Spiele.

Novoline gratis spielen

Der neueste Trend ist es, die beliebten Automatenspiele von Novoline kostenlos zu spielen. Oft muss man sich dafür nicht einmal mehr anmelden. Es geht hier primär um den Spaß am Spiel, auf eine Möglichkeit, Geld zu gewinnen, wird bewusst verzichtet. Möglich ist das nicht nur von zu Hause am Computer, sondern wie fast alles heutzutage, auch von unterwegs mit dem Smartphone. Die meisten Spieler nutzen diese gratis Variante einfach als netten Zeitvertreib, manche wollen sich auf diese Weise jedoch mit dem jeweiligen Slot vertraut machen, um sich für Echtgeld-Spiele vorzubereiten.

Novoline Klassiker

Wer sich fragt welche Novoline Slot-Spiele es zu entdecken gibt, der bekommt hier eine umfangreiche Auflistung:

Lucky Lady’s Charm

Book of Ra

Book of Ra Deluxe

Bananas go Bahamas

Pharaoh’s Gold

The Money Game

Sizzling Hot

Queen of Hearts

Just Jewels

Always Hot

Ultra Hot

Hot Target

Columbus

Chip Runner

Hot Fruits

Mystic Secrets

Keks

Bei allen diesen Novoline Spielen handelt es sich um klassische Slots ohne viel Schnickschnack. Spielspaß ist jedoch vorprogrammiert.

Novoline in der Zukunft

Es gibt schon seit langem nichts Neues aus dem Hause Novomatic, doch das soll sich bald ändern. In der letzten Zeit legte das Unternehmen bewusst einen Fokus auf die Etablierung der alten Klassiker in den Online-Markt. Wie schon erwähnt sind die Klassiker von Novoline auch immer noch gefragt. Viele Spieler fiebern jedoch auch einer Neuentwicklung entgegen. Allem Anschein nach dauert dies auch nicht mehr lange. Novomatic gab bekannt, dass im Hintergrund schon seit langem an ganz neuer Technologie gefeilt wird. Da die Unternehmensgruppe seit Jahren große Gewinne einfährt und eine gut bestückte Entwicklungsabteilung hat, ist von etwas Bahnbrechendem auszugehen. Als Spieler darf man auf jeden Fall gespannt sein. Wann die neuen Novoline Spiele erscheinen, wurde noch nicht bekannt gegeben, wenn es soweit ist, wird man das bestimmt merken.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken