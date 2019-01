Wetten mit Handy oder Computer? Was ist besser?

In der Vergangenheit wurden Sportwetten meist in Wettbuden oder vor einem Bildschirm am PC getätigt, doch in der heutigen Zeit ist es oft auch üblich Sportwetten mit mobilen Geräten durchzuführen.

Aber welche Art von Gerät sollte man wirklich für seine Wetteinsätze nutzen? Wir geben Ihnen einen kurzen Aufschluss darüber, ob Sie Ihre Wetten per Computer oder Handy tätigen sollten.

Nachteile beim Wetten mit Handys

Natürlich ist der Bildschirm eines Mobiltelefons kleiner als ein Computer und es ist einfacher, Dinge falsch anzuklicken und es ist schwieriger zu navigieren. Wenn Sie, beispielsweise, Ausschau nach optimierten mobilen Wetten im Bereich halten, wahrscheinlich werden Sie nur einige vollständig mobilfreundliche mobile Casinos finden. Während die meisten Leute bei der Verwendung von Antivirensoftware auf Computern gewissenhaft vorgehen, ist die Sicherheit von Mobiltelefonen laxer – vor allem bei der Verwendung von öffentlichem WLAN.

Wenn Sie andere Bereiche von Online-Sportwetten ausprobieren möchten, funktionieren einige Anwendungen auf mobilen Geräten nicht ordnungsgemäß. Insbesondere Casino-Spiele unterscheiden sich stark davon, ob sie heruntergeladen werden müssen oder ob Java oder ein anderes Programm ausgeführt wird, das auf einem Telefon oder Tablet dauerhaft funktioniert.

Natürlich bieten neuere Telefone größere Bildschirme als je zuvor, die Sicherheit ist ein Bereich, der sich rasch weiterentwickelt, und die einzelnen Websites setzen Ressourcen ein, um das Wetten mit mobilen Geräten zu verbessern. Es gibt ein größeres mobiles Publikum als je zuvor, und das Wachstum erfordert Aufmerksamkeit.

Wählen Sie ein Gerät, dass Ihrer Art von Wetten entspricht

Die Wahl der richtigen Online-Sportwetten hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Zusätzlich zu den Versionen für mobile Geräte und Desktop-Websites wünschen manche Leute einen großen Wettbonus, andere bevorzugen hohe Limits, und manche wollen einfach nur einen modernen Ort für Wetten, der auf die sich entwickelnde Technologie abgestimmt ist.

Einige Websites verfügen über Apps. Die meisten davon erlauben Ihnen jedoch nicht, auf sie zu wetten, , was auf ihren Plattformen zulässig ist. Glücksspiele sind in dem Sinne leider oft verboten. Während Apps in den USA hilfreich sein können, um den Fortschritt von Wetten zu überwachen und aktuelle Einsätze und Informationen bereitzustellen, benötigen Sie normalerweise ein Sportwetten-Buch, das entweder auf Ihrem Computer oder auf Ihrem mobilen Gerät gut funktioniert.

Sollte ich meine Sportwetten auf einem Computer oder Handy durchführen?

Es ist vernünftig zu erwarten, dass Sportwetten auf einem Handy und einem Computer einfach, sicher und gleich gut funktionieren. Derzeit werden Sie feststellen, dass die meisten Sportwetten ein besseres Desktop-Produkt bieten, und stark variieren.

Es ist jedoch bequemer, eine Sportwetten-Website zu verwenden, die auf einem mobilen Gerät schnell und effizient funktioniert. Für diesen Zweck gibt es auch unzählige Webseiten mit Rezensionen von Kunden, die Ihnen dabei helfen, dass für Sie beste Produkt zu finden. Egal ob Sie nun ein Fan von Sportwetten per mobilen Geräten sind oder Ihre Wetten doch lieber noch mit dem Computer durchführen, die Hauptsache ist, dass es Ihnen Spaß macht und Ihrem Charakter entspricht.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß und viel Glück bei Ihren Wettspielen!

