Moderne Zahnmedizin: Gerade Zähne für Jung und Alt

Viele ältere Erwachsene sind in jungen Jahren nicht in den Genuss einer Zahnspange gekommen und haben seit jeher schiefe Zähne. Bei manchen nagt dieser Zustand mächtig am Selbstwertgefühl. Im Ernstfall entwickeln sich sogar Ängste oder psychische Störungen. So weit muss es nicht kommen. Dank der Fortschritte in der Kieferorthopädie gibt es inzwischen Alternativen zur klassischen Zahnklammer. Während die feste Klammer bei Jugendlichen zum Teil sogar „in“ ist, sträuben sich viele Erwachsene vor einer derartigen Behandlung. Die Einwände sind berechtigt. Im Beruf plötzlich mit einer festen Spange aufzutauchen, ist nicht jedermanns Sache, vor allem, wenn man in der Dienstleistungsbranche tätig ist. Zum Glück gibt es mittlerweile elegantere Lösungen.

Die unsichtbare Zahnspange

Wer in fortgeschrittenem Alter die Begradigung der eigenen Zähne erwägt, wird früher oder später über das Thema Aligner stolpern. Der Trend zu der unsichtbaren Zahnschiene stammt aus den USA. Dort wurde die Behandlung mit der Schiene aus Kunststoff bereits 1997 von der Firma Align Technology erfunden. 2017 lief das Patent aus. Für Patientinnen und Patienten ein großes Plus, denn es erweitert die Behandlungsmöglichkeiten bei der Zahnbegradigung mit der unsichtbaren Zahnspange. liefert drsmile.de

Aligner: Eine Kostenfrage?

Anders als bei Zahnersatz, für den es Vergünstigungen durch den vorherigen Abschluss einer Zahnzusatzversicherung, regelmäßige Zahnarztbesuche oder andere Aktionen gibt, sieht dies bei einer Kieferorthopädischen Behandlung zurzeit anders aus. Von gesetzlicher Seite werden für Kinder und Jugendlichen mit einem besonderen Schweregrad übernommen. Eltern zahlen dafür zunächst 20 Prozent Eigenanteil, den sie am Ende der Behandlung erstattet bekommen. Ab dem 18. Lebensjahr übernehmen die Krankenkassen nur noch in Ausnahmefällen die Kosten. Erwachsene, die sich danach noch ihre Zähne begradigen lassen wollen, müssen dies selbst finanzieren. Dies ist keine günstige Angelegenheit. Die Angebote für eine komplette Behandlung liegen zwischen 2.000 und 6.500 Euro und richten sich im Einzelfall nach Schwergrad und Aufwand. Schon aus diesem Grund kommt die Methode nicht für jeden in Frage.

